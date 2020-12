Giulia De Lellis e i regali di Natale: forti critiche per la frase sulle donne dell’influencer

Giulia De Lellis ha scatenato su di lei forti critiche per una frase pronunciata in alcune Instagram Stories che proprio non è piaciuta

La fashion influencer ha fatto arrabbiare i follower di Instagram per alcune frasi che ha pronunciato in delle Instagram Stories. Sappiamo bene che l’ex compagna di Andrea Damante ha un rapporto diretto con i suoi ammiratori che apprezzano spesso questo suo condividere pensieri ed opinioni anche su temi di interesse generale. Ma a volte anche lei esagera, andando oltre e scivolando con delle frasi che scatenano polemiche. Cosa che è accaduta anche poco fa per una frase che proprio non è piaciuta a proposito dei regali natalizi. In queste ore infatti si parla tanto di atmosfera natalizia e di festività che non saranno uguali a quelle precedenti a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito il nostro paese. Ma scopriamo cosa ha detto nello specifico la fashion influencer che ha alterato i suoi follower.

Giulia De Lellis in una serie di Instagram Stories ha pensato a dei regali che si potrebbero fare alle persone amate. Ma poi si è persa con una frase che è stata definita arcaica o addirittura offensiva per le donne. “Se poi moglie o fidanzata è stata brava e volete fare un regalo più importante”. “Ma che banalità e frase antica” ha scritto qualche follower. Altri invece hanno scritto “Ah perché se invece non sono state brave allora non meritano nessun regalo importante?”. Insomma, la frase della fashion influencer non è proprio stata apprezzata, tanto che i commenti negativi per lei si sono sprecati. Non è la prima volta che capita che ci siano forti critiche sul web per la bellezza romana, che a volte per eccesso di sicurezza commette degli errori di comunicazione che non le vengono perdonati. Voi, cosa ne pensate di questa frase dell’influencer?