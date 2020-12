Cerchiamo di capire insieme, chi è questo bravissimo papà, che ha partecipato al programma The Voice Senior, di una famosa e bella cantante.

Non tutti ha immediatamente capito di chi si trattava, ma lui è il papà di una cantante italiana, davvero molto amata ed apprezzata.

Vediamo meglio insieme di chi stiamo parlando, e del perché ha partecipato a The Voice Senior.

The Voice Senior: il concorrente è il papà di un famosissima cantante italiana

Il programma condotto da Antonella Clerici, ovvero The Voice Senior, sembra procedere nel migliore dei modi.

Nella puntata che è andata in onda ieri, però c’è stato un concorrente d’eccezione, che non tutti hanno capito subito chi fosse.

Stiamo parlando di Giulio Todrani, che è il papà di una famosissima cantante italiana, ovvero Giorgia.

L’uomo ha 77 anni ed ha voluto partecipare al programma per darsi una seconda possibilità, dopo che per molti anni è stato dietro alle quinte.

Nella presentazione, ovviamente, non ha potuto non parlare della figlia, ed ha anche rivelato che in realtà la voleva chiamare Georgia, come la canzone Georgia on my mind di Ray Charls.

Ma all’epoca non era possibile mettere un nome così particolare ed ha optato per Giorgia, un nome sempre bellissimo.

Giulio ha cantato una bellissima canzne di Michael Buble, dimostrando una grandissima voce, come la figlia, e si sono girati, durante l’esibizione prima Loredana Bertè, poi Gigi D’Alessio e per ultimi Clementino ed il team Carrisi.

Al Bano e Gigi hanno immediatamente capito di chi si trattasse, ma l’uomo ha preferito la bravissima Loredana.

In passato Giulio ha fatto parte del gruppo Juli & Julie noto negli anni 70/80, ma successivamente si è focalizzato sulla carriera della figlia Giorgia.

Per il momento, la famosa figlia non ha commentato in alcun modo, social, la partecipazione del papà al programma della Rai.

E voi cosa ne pensate di questa particolare partecipazione? Avete visto la sua esibizione di ieri sera?