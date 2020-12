Paolo Brosio, l’audio della fidanzata “Sto con lui per arrivare al successo”

Nuove rivelazioni choc a Live non è la D’Urso: spunta un audio di Maria Laura, fidanzata di Paolo Brosio, nel quale racconta di aver inscenato la relazione solo per arrivare al successo e sfruttare la popolarità del fidanzato. Ecco cos’è successo.

Non si placano le accuse verso Maria Laura, la nuova giovanissima fidanzata di Paolo Brosio. La ragazza è accusata di stare con Brosio solo per avere visibilità in televisione. Alcune settimane fa la modella era stata paparazzata con un altro uomo che afferma che tra di loro ci sia stato un bacio. Maria Laura ha sempre negato di avere tradito Paolo e di amare veramente il presentatore. Nell’ultima puntata di Live- Non è la D’Urso, la querelle si è complicata e la padrona di casa ha annunciato che il presunto secondo uomo le ha consegnato un audio nel quale la modella confessa al presunto amante di stare con Brosio unicamente per interesse, e che metterà fine alla relazione dopo aver raggiunto la notorietà sperata. L’audio incriminato è stato ascoltato da Barbara D’Urso che però non ha potuto mandalo in onda per questioni di privacy. Maria Laura ospite in studio a fianco di Paolo Brosio, ha confermato l’esistenza dell’audio confessando di aver effettivamente detto quelle cose, ma si è giustificata raccontando di aver finto, stando al gioco per capire dove volesse arrivare l’imprenditore milanese con il quale avrebbe avuto il presunto flirt. Una scusa che non ha convinto la presentatrice e tutti gli ospiti in studio che la accusano di essere falsa e calcolatrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Live – Non è la d'Urso (@livenoneladurso)

Brosio però non sembra avere dubbi sulla sincerità della fidanzata. “Sono sereno, mi fido di lei, ne abbiamo parlato” ha raccontato Paolo. Il presentatore racconta di essere sicuro della storia d’amore tra lui e la compagna e di essere stato messo subito al corrente della telefonata. Non è chiaro però perché la ragazza continuasse a sentirsi telefonicamente con l’uomo che la accusa di aver avuto una relazione con lei mentre era fidanzata. Anche se la D’Urso si è sempre schierata a favore della coppia, difendendola soprattutto dalle critiche sulla differenza d’età, i dubbi rimangono. Molti criticano Maria Laura anche perché appare moltissimo sui social ma sempre senza il fidanzato. La coppia però non ci sta e continua ad affermare il proprio amore. Non ci resta che attendere per capire meglio la situazione.

