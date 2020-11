Wanda Nara da censura: lo shooting a cavallo senza veli dall’Argentina fa impazzire i fan

Wanda Nara ha scatenato i follower di Instagram con un post bollente e senza veli: lo shooting fotografico a cavallo è davvero da censura

In Argentina, nei giorni della scomparsa di Diego Armando Maradona, lady Icardi ha davvero esagerato con uno shooting fotografico che non ha lasciato spazio all’immaginazione dei follower di Instagram. Il silenzio definito ‘assordante’ dai media argentini ed italiani sulla dipartita del Pibe de Oro è continuato anche nei giorni successivi alla morte del campione ex Napoli. Il perché del silenzio è dovuto a delle incomprensioni tra la famiglia Icardi e Maradona. Tutto è cominciato quando la compagna dell’attaccante del Psg ha interrotto la sua relazione con Maxi Lopez per intraprendere quella con l’amico Icardi. I due calciatori, una volta amici, hanno visto le loro vite separate. Il giudizio di Maradona è stato da sempre negativo sia per Icardi che per la compagna, definendo scorretto l’atteggiamento dell’attaccante del Psg che non è mai stato convocato in Nazionale da Maradona ai tempi della sua esperienza da CT.

Insomma, tanti gli screzi nel passato che hanno spinto la bellezza argentina ed il suo compagno a non avere dei rapporti idilliaci, tanto che nemmeno di fronte alla morte del campione Wanda Nara ed il marito Icardi hanno speso una parola per celebrare il calciatore più forte di tutti i tempi. Un episodio che non è passato inosservato, con delle critiche per entrambi, che in ogni caso non si sono curati di niente e nessuno e sono andati per la loro strada. Tanto che la stessa argentina si è dedicata ai suoi follower, con degli scatti davvero bollenti che hanno scatenato il web. Lo shooting fotografico dall’Argentina ha lasciato tutti senza parole, andando davvero oltre ogni possibile immaginazione. Il post a cavallo non ha lasciato spazio all’immaginazione, posando completamente nuda e mettendo al vento le sue curve bollenti che in pochi minuti hanno fatto il giro del web. Post che ha ricevuto l’apprezzamento dei follower mostrato in like e commenti, ma anche qualche critica di chi l’ha ritenuto oltremodo eccesivo. Post non per deboli di cuore, e che lasciamo commentare a voi.