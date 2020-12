Alba Parietti rompe il silenzio e in un lungo e tenero post Instagram parla dell’amore di Tommaso Zorzi per il figlio Francesco: “È semplicemente normalità“. Le sue parole hanno commosso il web.

Alba Parietti finalmente rompe il silenzio e parla della relazione che lega Tommaso Zorzi a suo figlio Francesco Oppini, del quale l’influencer Tommaso ha ammesso di essere innamorato dopo che Francesco è uscito dalla casa.

Le parole del suo post pubblicato su Instagram sono molto toccanti, ecco che cosa ha scritto la showgirl.

La rivelazione di Tommaso Zorzi

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5 è stata molto movimentata e, tra le altre cose successe, c’è stato anche l’attesissimo confronto tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo che Tommaso aveva clamorosamente confessato a Cristiano Malgioglio di essere innamorato dell’amico non appena questo era uscito dalla Casa.

Una rivelazione che però aveva portato a Zorzi alcune preoccupazioni, tra cui quella della reazione del mondo esterno alla notizia e soprattutto una possibile reazione negativa da parte della mamma dell’ex gieffino Francesco, il giudizio che Tommaso temeva più di tutti.

La Parietti, invece, si è espressa sull’argomento via social qualche giorno dopo, mostrando grande capacità di comprensione e scrivendo in un lungo post su Instagram delle tenere parole che possono essere di lezione a tutti. Ecco che cosa recita la dolce didascalia.

Le parole su Instagram di Alba Parietti

“Qualcuno mi ha detto che questa storia di grande amicizia è un importante esempio perché è uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia“. Esordisce così la lunga risposta di Alba Parietti alla questione che vede protagonisti il figlio Francesco Oppini e l’amico influencer Tommaso Zorzi, chiarendo già la posizione della showgirl nei confronti di tutta la vicenda.

Alba ha proseguito spiegando poi come un’amicizia profonda e sincera come quella che lega i due non può essere penalizzata in nessun caso da limiti di orientamento sessuale, nazionalità o religione ma, come lei stessa ha detto, “è semplicemente normalità“. Accettare le differenze infatti secondo l’attrice è una logica conseguenza dell’evoluzione, che è sia propria che del mondo, in continua trasformazione per poter ricevere nuove opportunità.

“Se la grande amicizia tra Tommaso e Francesco ha abbattuto qualche muro di stupidità mi fa piacere, ma la bellezza sta negli occhi di chi guarda le cose per come sono“, si è sfogata Alba sul social network dove già in precedenza si era espressa in modo favorevole verso la forte amicizia nata nella Casa del GF Vip che lega il figlio al giovane influencer.

“Un amore, un sentimento, è sempre degno di grande tatto e rispetto perché si tratta di persone. La forza che ha il coraggio e la verità“, ha poi concluso la showgirl. Un grande sollievo, quindi per Tommaso, che già aveva ricevuto delle prime rassicurazioni da Francesco durante il loro confronto in puntata di lunedì.

Il confronto tra Francesco e Tommaso: cosa si sono detti

Anche Alba quindi non ha potuto che esprimersi a favore dell’amicizia speciale che ha legato i due gieffini all’interno della Casa ed ha appassionato tutti i telespettatori.

A consolare Zorzi, impaurito dalle reazioni che la sua confessione avrebbe potuto scatenare, era stato già lo stesso Francesco Oppini durante il loro confronto avvenuto in diretta lunedì durante la trasmissione, durante il quale il figlio di Alba aveva espresso tanto affetto e stima per Tommaso. Francesco è stato molto sensibile nel rassicurare l’amico, affermando che nel rapporto tra loro due non sarebbe cambiato nulla anche dopo la sua dichiarazione d’amore e che lo avrebbe comunque aspettato al di fuori della casa del GF Vip per proseguire il loro bel rapporto di amicizia sincera.

Insomma, fortunatamente tutto si è concluso per il meglio e adesso Tommaso può stare tranquillo: ad aspettarlo fuori, una volta terminata la sua avventura al GF Vip, ci sarà un amico fidato.