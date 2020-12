Vediamo insieme per quale motivo la bella Franceska Pepe ha deciso di non partecipare più ai programma relativi al Gf Vip.

La sa presenza all’interno della casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello, è stata molto discussa.

Vediamo insieme perché Franceska Pepe ha preso questa decisione importante.

Gf Vip: Franceska Pepe svela perché non parteciperà più ai vari programmi tv

La bellissima Francescka, non è più una concorrente della casa più spiata d’Italia, da molte settimane, ma riesce sempre a far parlare di lei.

LEGGI ANCHE —> ELISABETTA GREGORACI LASCIA LA CASA DEL GF, MA IL FIGLIO NATHAN è CON FLAVIO BRIATORE

In molti, infatti si sono chiesti come mai nell’ultima puntata in diretta non si trovasse nello studio, insieme agli altri inquilini che sono usciti dalla casa del GF Vip.

E’ stata la stessa Franceska ha comunicare le motivazioni personali di questa particolare scelta, tramite il suo profilo social.

Non parteciperà più al programma in prima serata, dichiarando le seguenti parole:

“Non voglio andarci. Sto male quando sono lì…c’è energia brutta”

LEGGI ANCHE —-> RICORDATE SELVAGGIA DEL FILM “IL CICLONE”?: ECCO COM’è E COSA FA OGGI-FOTO

La sua risposta, è arrivate dopo varie domande che le avevano posto i suoi ammiratori su Instagram, e come al solito, Franceska ha risposto in modo molto schietto e sincero, cosa che la distingue.

Franceska Pepe, quindi non la vedremmo più nel serale del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Diciamo che, specialmente con la ex inquilina, Matilde Brandi, ha avuto diversi scontri fuori dalla casa, e si parla anche di una possibile rissa negli studi di Barbara D’urso.

Cosa che ovviamente, non è mai stato confermata o smentita da nessuna delle due parti interessate, quindi non possiamo sapere quanto ci sia di vero.

Per il momento, una cosa è certa, Franceska non parteciperà più alle dirette del Grande Fratello ne il lunedì ne il venerdì.

Secondo voi ha fatto bene a fare questa particolare scelta, motivandola con quella frase che ha scritto su Instagram?