Chiara Ferragni ai follower: “Quando rivedo questa foto non riesco a trattenere le lacrime”

Chiara Ferragni ha pubblicato una foto su Instagram che la emoziona tantissimo, tanto che ogni volta che la rivede non trattiene le lacrime

La celebre influencer ha postato una foto che è davvero importante per lei e per Fedez. Uno scatto che è rimasto indelebile nella sua mente, e che porta nel cuore, anche se presto potrà rivivere quelle stesse emozioni. La foto in questione rappresenta la nascita del loro Leone, che dal suo arrivo ha riempito di gioia la vita della web influencer più famosa d’Italia e del cantante rap. I due sembrano davvero inseparabili, in tre con il piccolo Leone. Che è diventato già una star del web seguendo da piccolissimo le orme dei genitori. Come detto la foto che la Ferragni ha postato su Instagram fa riferimento alla nascita del loro Leone. Bello lo scatto che fa riferimento ai primissimi attimi dopo il parto, con papà Fedez emozionato e presente e la mamma in lacrime che non riesce a credere ai suoi occhi, con le sensazioni incredibili che ha raccontato nel post.

Chiara Ferragni è una mamma molto apprensiva con il piccolo Leone che da tempo è diventato un vero personaggio del web. E potremmo dire che con genitori del genere non poteva essere diversamente. Spesso Leone diventa il protagonista della casa dei Ferragnez e dei loro momenti di svago. Ma torniamo allo scatto che la bella influencer ha voluto condividere con tutti i follower. Il commento alla foto è stato: “Ieri sera stavo guardando le foto sul mio telefono, e questa mi ha fatto strappare ancora una volta lacrime e felicità. Il giorno in cui è nato Leo è stato uno dei più intensi e migliori della mia vita. Tutto aveva senso quando l’ho visto, e non riuscivo a smettere di piangere, non riuscivo proprio a fermarmi. Ho pianto per tutto il tempo, pensando che fosse impossibile tenere in braccio il nostro bambino. Così surreale e così magico. Per me questo è il senso della vita. Non vedo l’ora di riprovare di nuovo queste emozioni”.

Il riferimento è alla futura nascita, ed al fiocco rosa che presto sarà appeso in casa Ferragnez. Con la sorellina di Leone in arrivo che darà ulteriore felicità alla famiglia. Tanta l’emozione anche dei follower che hanno commentato con entusiasmo lo scatto che ha mostrato la vera felicità dell’influencer, che come detto riesce a far conciliare il lavoro con il ruolo di mamma affettuosa e premurosa con il piccolo Leone. Ma presto i bimbi da accudire saranno due, con l’aiuto di papà Fedez la famiglia più cliccata d’Italia riuscirà sempre a stupire i follower. Anche da questa foto è emerso il forte amore dei fan non solo per l’influencer ma anche per Fedez. Non a caso i “Ferragnes” continuano a rimanere primi nelle classifiche delle preferenze sul web, con numeri da capogiro e da star su Instagram.