La figlia di Luciana Littizzetto compie gli anni e la famosa comica per festeggiarla posta sui social una sua foto risalente al giorno della laurea. Tantissimi gli auguri nei commenti da parte dei fan.

La simpatica Luciana Littizzetto, presenza fissa a Che Tempo Che Fa, ha voluto celebrare i 26 anni di sua figlia Vanessa con un bel ritratto nel giorno della sua laurea, avvenuta a marzo dell’anno scorso. Un gesto inusuale, data la sua risaputa riservatezza sui social. Ecco la foto su Instagram che ha scatenato una valanga di commenti di auguri.

Luciana Littizzetto sui social

È molto difficile trovare fotografie che dicano qualcosa in più sulla vita privata di Luciana Littizzetto nei suoi account social. Il profilo Instagram dell’attrice e doppiatrice infatti è colmo di repost di video simpatici di animali e di piccole gag ma riserva veramente poco spazio a ciò che la riguarda direttamente, al massimo si possono trovare brevi estratti dei suoi interventi nella trasmissione a cui partecipa con Fabio Fazio, “Che Tempo Che Fa”, in onda su Rai 2. Proprio per questi motivi ha stupito la sua scelta di condividere un bel primo piano della figlia sorridente nel giorno della sua laurea, avvenuta ormai più di un anno fa nel marzo 2019. L’occasione però è importante: si tratta del giorno di compleanno della figlia maggiore Vanessa, che oggi compie 26 anni. “Sempre più felice che puoi. #augurivanessa (tanto so già che mi dirai che la foto non va bene…)” è la didascalia che la Littizzetto ha riservato all’immagine, parole simpatiche ed ironiche che fanno sorridere tutte le mamme ben consapevoli delle reazioni delle figlie nel momento di farsi scattare una fotografia dalla madre e delle loro piccole insicurezze.

L’adozione di Vanessa e Jordan con Davide Graziani

È una storia particolare quella di Luciana e dei suoi due figli, i fratelli infatti non sono nati dalla cabarettista ma sono stati entrambi adottati insieme al compagno Davide Graziani, ex batterista degli Africa Unite con il quale ha avuto una lunga storia d’amore dal 1997 al 2018.

Vanessa e Jordan sono arrivati nella famiglia alla fine di un lungo percorso, come la Littizzetto aveva spiegato al Corriere della Sera: “I figli non sono venuti, non era destino. Il desiderio di maternità non era così pressante, non mi sono sentita di affrontare le pratiche di inseminazione. Ero una donna abbastanza serena e contenta, però all’idea di diventare madre non avevo rinunciato, ho sempre avuto il tarlo dell’affido. Il mio approccio è stato molto sociale, frequentavo la comunità “La difesa del fanciullo” di Torino e l’ho capito subito: i ragazzi hanno bisogno di amore e di una casa“, e così ha preso in affido i due fratelli che all’epoca avevano già 12 e 9 anni e che per ora hanno tenuto il cognome originario, Beljuli, di origine macedone.

A spingerla verso questa decisione ha contribuito anche Maria De Filippi, la quale le aveva raccontato la storia di Gabriele, ragazzo in affido al noto volto di Canale 5.

“All’inizio non è facile“, aveva detto la Littizzetto parlando del bel rapporto che ha instaurato con i figli, continuando: “I ragazzi in affido si fidano poco, hanno le spine, si rischia di farsi male entrambi. Poi, col tempo, non sai quanto ce ne vorrà, le incomprensioni si superano“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Luciana Littizzetto (@lucianinalittizzetto)

