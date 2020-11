Elisabetta Gregoraci, parla l’ex Mino Magli: “In clinica da Briatore e poi da me”

Inedite rivelazioni scioccanti dalle pagine del settimanale Oggi. L’ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci la accusa pubblicamente: “Quando Flavio era ricoverato in ospedale a Roma lei si precipitava da me per trascorrere tutta la notte insieme gridando sono liberaaaa”

Non c’è pace per Elisabetta Gregoraci. I gossip sulla sua vita privata sembrano non placarsi e oltre alle rivelazioni della stessa calabrese all’interno della casa del Grande Fratello, arrivano pesanti accuse anche da fuori dalla casa di cinecittà. A parlare, di nuovo, è l’ex fidanzato di Elisabetta, l’imprenditore Mino Magli che era già apparso in tv, qualche settimana fa, per accusare la 40enne di aver iniziato la relazione con Flavio Briatore, mentre era ancora fidanzata con lui. Adesso però, dalle pagine del settimanale Oggi, l’imprenditore rincara la dose e lancia altre pesanti accuse alla ex.

Aveva raccontato che Elisabetta nel primo periodo di relazione con Briatore, sarebbe stata anche con lui mentendogli e raccontandogli che il rapporto con Flavio Briatore era solo di carattere lavorativo e sancito da un fantomatico contratto. Qualcosa però non tornava, racconta Magli, perché successivamente la Gregoraci pur continuando il loro rapporto, non voleva più apparire in pubblico con lui bandendo tutte le effusioni che potessero essere viste da altre persone. Dopo un periodo di tempo pare che Magli si sia reso conto della situazione e abbia interrotto la relazione.

LEGGI ANCHE > CATERINA BALIVO ED IL PERIODO NON FACILE CHE STA ATTRAVERSANDO: “DEVE PASSARE”

Sono delle ultime ore le scioccanti rivelazioni di Magli che racconta che nel periodo di malattia di Flavio Briatore, la novella fidanzata una volta uscita dall’ospedale dopo passava le sue giornate al capezzale del compagno chiamasse Mino per trascorrere le notti con lui. E non è finita, Magli racconta anche che appena finito il suo ruolo da infermiera Elisabetta, lo avrebbe chiamato al telefono dicendogli “finalmente sono libera”. Un’accusa gravissima che se fosse vera potrebbe creare non pochi problemi nel rapporto tra i due ex coniugi.

Non sappiamo se la produzione del Grande Fratello rivelerà alla concorrente le rivelazioni di Magli al di fuori della casa, ma sicuramente appena uscita dal programma la showgirl dovrà chiarire pubblicamente la brutta situazione. Solo pochi giorni fa Elisabetta aveva raccontato ai suoi coinquilini della casa del GF Vip, che Briatore le avrebbe chiesto più volte di risposarlo per unire la famiglia e soprattutto perché ancora innamorato di lei. Alla luce di queste pesanti rivelazioni, se si dimostrassero vere, non siamo sicuri che il manager sia della stessa opinione.

LEGGI ANCHE > ELETTRA LAMBORGHINI, LA CONFESSIONE PARTICOLARE AI FAN: “SPOSATA MA NON COSÌ