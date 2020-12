Sanremo 2021: anche Fedez tra i concorrenti in gara. Ma sul palco non sarà da solo

Sanremo 2021 scalda i motori: la 71esima edizione vedrà tra i protagonisti il marito di Chiara Ferragni in coppia con una famosa cantante

Il Festival della canzone italiana scalda i motori, con i primi nomi dei partecipanti che iniziano a circolare in questi giorni. L’inizio della settantunesima edizione è stata posticipata a marzo a causa dell’emergenza Coronavirus che ha condizionato tutti i programmi televisivi da quasi un anno ormai. Edizione che quindi sarà condizionata dalla pandemia, ma non è mai stata messa in discussione l’andata in onda della manifestazione musicale più importante del nostro paese. Nelle ultime ore si è diffusa la notizia che tra i partecipanti del 2021 ci sarà anche il rapper Fedez. Ma il marito di Chiara Ferragni non sarà solo sul palco dell’Ariston. Con lui anche una famosa cantante che duetterà con lui in un esibizione che già da adesso è attesa da parte dei fan. Andiamo a scoprire nei dettagli di chi si tratta ma anche altri dettagli sulla kermesse musicale.

Sanremo 2020 ormai è alle porte: la settantunesima edizione andrà in onda dal 2 al 6 marzo, con venti big in gara e 8 giovani. Si andrà in onda dal martedì al sabato con le classiche serate di avvicinamento alla finale che sancirà il vincitore. Come detto sopra, sembra proprio che quest’anno ci sia la presenza di Fedez sul palco dell’Ariston, in compagnia di una cantante famosa. Si tratta di Francesca Michielin, che già nel 2014 ha duettato con lui nel singolo “Magnifico”. La cantante nel 2011 ha vinto la quinta edizione del talent musicale X Factor, ed ha poi duettato con il noto rapper nel singolo che ha avuto un grande successo. Tanti i nomi che circolano in queste ore oltre a quello di Fedez. Si parla anche di una partecipazione di Luca Carboni tra i big, come nome forte per assicurare un maggiore seguito alla manifestazione che sarà condotta ancora una volta da Amadeus con la collaborazione di Fiorello.