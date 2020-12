Gf Vip, Sonia Lorenzini, l’abito costa una cifra folle ma.. “Sembra uno spolverino

Sonia Lorenzini ha fatto il suo ingresso al Gf Vip, il web è rimasto scioccato per il suo vestito con le piume, il prezzo è esorbitante, ecco quanto costa

Sonia Lorenzini, ieri sera è entrata finalmente nella casa del Gf Vip, in molti la ricorderanno per aver partecipato al programma di Maria De Filippi, come tronista, Uomini e Donne, già all’epoca si faceva notare per il suo caratterino frizzante, anche nella casa più spiata d’Italia non si è risparmiata ed è subito entrata agguerrita litigando con Tommaso Zorzi per alcune questioni passate in sospeso, ma a far incuriosire gli utenti sul web è stato il eccentrico vestito, un abito lilla cosparso di piume, la cifra di questo abito sarebbe da capogiro, ecco quanto costa.

Leggi anche->Massimo Boldi torna con la ex fidanzata:”Andremo a convivere”

L’abito con le piume di Sonia Lorenzini, prezzo shock

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝘓𝘰𝘰𝘬 𝘣𝘰𝘰𝘬 𝘐𝘵𝘢𝘭𝘺 (@lookbookitaly)

L’abito usato da Sonia per fare il suo ingresso nella casa del Gf Vip, a far parlare subito di lei è stato il suo look stravagante, dividendo le opinioni degli utenti sul web, ma questo outfit è un must tra gli influencer, infatti questo particolare vestito con le piume è molto in voga tra le celebrità, la prima ad indossarlo è stata Chiara Ferragni nel 2018 per un evento in California.

Successivamente lo stravagante abito è stato indossato da Beatrice Valli, altra web influecer e ex di Uomini e Donne e anche dalla famosa cantante inglese Dua Lipa, il vestito è firmato Gilda Ambrosio, che sarebbe la ex fidanzata di Stefano De Martino, la stilista ha creato questo bellissimo abito dallo uno scollo profondo e dalle piume eccentrico venduto al prezzo di 2700€, l’abito al momento sembra essere sold-out online, forse proprio grazie a Sonia Lorenzini per averlo sfoggiata nella casa più famosa d’Italia.

Leggi anche->Gf Vip: Ginevra Lamborghini rivela e stupisce “Nessuno in famiglia lo sa”

Il web ovviamente si è diviso sull’abito di Sonia, alcuni hanno apprezzato molto il suo outfit, facendole i complimenti, altri si sono divertiti a creare immagini divertenti paragonandola a uno struzzo o a uno scopettino per pulire, vedremo se la Lorenzini ci stupirà con altri bellissimi outfit.