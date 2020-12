Vediamo insieme che cosa ha tenuto nascosto la bella Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, che nemmeno la famiglia conosce.

Lei è la sorella più piccola della più nota, Elettra, stiamo parlando di Ginevra Lamborghini, che a breve entrerà nella casa del Grande Fratello.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato nelle ultime ore.

Gf Vip: Ginevra Lamborghini rivela e stupisce “Nessuno in famiglia lo sa”

La bellissima Ginevra Lamborghini entrerà a breve nella casa più spiata d’Italia e già si parla moltissimo di lei.

I motivi sono davvero molti, ma un dettaglio in particolare lo possiamo trovare sulle pagine del giornale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Sembra, infatti che Ginevra abbia nascosto un particolare dettaglio, anche alla sua famiglia, molto conosciuta da tutti.

Ginevra, poi, non sembra essere in ottimi rapporti con la sorella famosa, Elettra, ma soprattutto ha tenuto segreto il suo ingresso nella casa, tanto che i suoi parenti lo hanno saputo dal web.

In molti pensavano che fosse una notizia falsa, si prospetta quindi un ingresso davvero particolare, che animerà le dinamiche all’interno della famosa casa.

I nuovi concorrenti, sembra che entreranno nella casa in più puntate, i primi saranno oggi e dovrebbero essere: Samantha De Grenet, Sonia Lorenzini e Filippo Nardi.

Per il momento possiamo solamente attendere e vedere che cosa succederà nei prossimi giorni.

Sicuramente è una ragazza che riuscirà a far parlare di se anche per la sua esuberanza, e magari per qualche segreto che svelerà nella casa più spiata d’Italia.

E voi cosa ne pensate dell’ingresso di Ginevra Lamborghini nella casa del Gf? La conoscevate prima?