Vediamo insieme di capire come mai, Mediaset, ha deciso di non mandare più in onda DayDremers con Can Yaman.

E’ stata la soap opera rivelazione di queste estate particolare, stiamo parlando ovviamente di Daydremers e del suo protagonista, Can Yaman.

Doveva essere interrotta a settembre, ma poi hanno continuato la messa in onda, ma in queste ultime ore è giunta la notizia che DayDremers si interrompe, vediamo insieme meglio quando e per quale motivo.

Can Yaman: Daydremers non andrà più in onda per un motivo preciso

La notizia sembra arrivare da un fonte molto informata sui fatti, e fa preoccupare i moltissimi telespettatori della soap opera che ha fatto innamorare questa estate, stiamo parlando ovviamente di Daydremers.

In un primo momento, si era sparsa la voce, che DayDremers, andava in onda al posto del programma condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, nel periodo che andava dal 21 dicembre al 10 di gennaio.

Ma al momento, sembra che la soap non verrà messa in onda nemmeno la prossima domenica, e dovrebbe tornare solamente il 26 di dicembre, probabilmente si collocherà nella fascia orari del programma Amici, che si fermerà per il periodo natalizio.

Il motivo di questa scelta, sembra essere perchè verrà messa in onda un’altra soap, ovvero Il Segreto, perché sono le puntate conclusive, dopo ben 8 anni di messa in onda.

Ma i super appassionati della soap opera DayDremes, sono abbastanza tristi, dei continui e repentini campi di orario della messa in onda.