Vediamo insieme che cosa, e per quale motivo la bellissima e bravissima Milly Carlucci è pronta a tutto per il risultato finale.

Lei è una donna del mondo dello spettacolo davvero molto amata ed apprezzata, stiamo parlando di Milly Carlucci.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato di particolare, in questi ultimi giorni.

Milly Carlucci dichiara e stupisce: “Sono pronta a tutto per il mio obiettivo!”

Una donna amatissima dal pubblico, che riesce sempre ad avere un enorme successo con i suoi programmi, stiamo parlando di Milly Carlucci.

In questi giorni ha rilasciato una bellissima intervista alle pagine del giornale DiPiù dove ha rivelato qualcosa che nessuno si aspettava.

Milly ha anche rivelato che il programma, molto seguito Il cantante mascherato, tornerà in televisione tra gennaio e febbraio, e dovrebbe andare in onda, sempre in diretta, il venerdì sera.

Ha continuato dicendo, che ovviamente, spera non ci siano tutti i problemi che ha avuto con il suo precedente programma di grandissimo successo, ovvero Ballando con le stelle, ed ha aggiunto le seguenti parole:

“Ormai sono pronta a tutto”

Milly ha poi parlato della sua particolare emozione, quando i vari concorrenti hanno incontrato i loro famigliari che non vedevano da tempo.

Il motivo è che essendo una mamma anche lei, ha pensato al particolare momento che tutti stiamo vivendo, anche per il fatto che il figlio maschio lavora a Londra e non lo vede da moltissimi mesi.

Ha anche ricordato il grandissimo calciatore Diego Armando Maradona, che ci ha lasciato pochi giorni fa, e che ha calcato anche le piste di Ballando con le stelle, anche se ha abbandonato durante il percorso per problemi personali.

E voi siete curiosi di vedere la nuova edizione del programma Il cantante mascherato condotto da Milly Carlucci?