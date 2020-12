GF Vip, lite furiosa tra Dayane e Selvaggia: “Sei troppo aggressiva”

Selvaggia Roma e Dayane Mello animano la casa del GF Vip con una lite furiosa. Selvaggia accusa l’ex amica di essere troppo aggressiva e di comandare a bacchetta Adua Del Vesco: Dayane non ci sta e non le manda a dire. Ecco cos’è successo.

Non si placano le discussioni all’interno del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita dalla casa di Francesco Oppini e Elisabetta Gregoraci sono nuovamente cambiati gli equilibri tra i coinquilini più spiati d’Italia. Se fino ad oggi il rapporto tra Selvaggia Roma e Dayane Mello sembrava apparentemente pacifico, la scorsa sera si è inclinato a seguito di una accesa discussione. I motivi che hanno fatto infuriare la brasiliana sono stati i commenti di Selvaggia sull’amicizia tra lei e Adua Del Vesco. Secondo la protagonista di Temptation Island, Adua sarebbe plagiata da Dayane, che avrebbe un atteggiamento troppo aggressivo con l’attrice siciliana. Selvaggia la accusa di essere troppo imperativa pretendendo che l’amica si comporti come vuole lei giocando sulle fragilità e sul suo carattere docile. Sono in tanti dentro alla casa che pensano che l’amicizia tra le due ragazze sia morbosa ma fin ora nessuno aveva affrontato direttamente l’argomento.

L’aggettivo “aggressiva” ha mandato su tutte le furie la modella che ha ribadito che in 31 anni nessuno le ha mai mosso queste accuse e il suo comportamento nei confronti di Adua è unicamente una sincera amicizia e non un atteggiamento che mira a prevaricare. Non sono servite le giustificazioni di Selvaggia, supportata anche da Giulia Salemi, nel cercare di far ragionare la modella che si è sentita accusata dalle ormai ex amiche. Intanto mancano pochissime ore all’entrata nella casa dei tre nuovi concorrenti Filippo Nardi, Samantha De Grenet e Sonia Lorenzini.

I tre nuovi protagonisti sono stati presentati ufficialmente al pubblico da Alfonso Signorini la scorsa puntata e dovrebbero varcare la porta rossa del GF Vip venerdì 11 dicembre. Inoltre è prevista l’entrata di altri 7 concorrenti che dovrebbero entrare nel corso delle prossime diretta. Un nuovo cast che sicuramente porterà scompiglio negli equilibri per niente stabili della casa più spiata d’Italia.