All Together Now, stasera ultimo atto: i concorrenti in finale che sognano la vittoria

All Together Now: tutto sui sette finalisti in gara che stasera si sfideranno nell’ultima tappa di un’avventura emozionante per tutti

Stasera di scena la finale di uno dei programmi più seguiti del momento e che è passato alla prima serata del sabato sera per le fasi finali. Un successo che ha replicato quello dello scorso anno, grazie alla formula nuova che ha funzionato per il secondo anno consecutivo. Tutto merito dei protagonisti. A partire dalla bellissima e simpaticissima Michelle Hunziker che ha condotto alla grande come sempre. Ma anche alla bravura di J-Ax e degli altri giudici, a partire da Anna Tatangelo Rita Pavone e Franesco Renga. Ma bravissimi anche i concorrenti in gara, che hanno saputo regalare forti emozioni al pubblico da casa. E che hanno messo in seria difficoltà non solo il muro del cento ma anche i giudici. Che con il nuovo regolamento di quest’anno hanno avuto di volta in volta la possibilità di aggiungere o sottrarre dei punti ai singoli concorrenti.

All Together Now ha appassionato il pubblico con davvero tanti concorrenti bravi e competenti, ma solo sette di loro sono arrivati all’ultimo appuntamento. Quello della finale che li vedrà stasera impegnati in una serie di sfide decisive che faranno emergere il vincitore di questa edizione che rimane incerto, anche se nelle scorse puntate i giudici hanno mostrato di avere delle preferenze. Tutto ancora da decidere, e le sensazioni avute in altre puntate potrebbero essere stravolte dalle prestazioni di stasera dei concorrenti. Ricordiamo quindi che in gara sono rimasti in 7, tutti bravi e potenzialmente capaci di arrivare alla vittoria.

Ricapitoliamo per chi non li conoscesse già i nomi dei sette finalisti di stasera: Dalila Cavalera (23 anni, di Nardò), Savio Vurchio (52 anni, di Andria), Silvia Rita Iannone (21 anni, di Corato, Kam “Eki” Cahayadi (33 anni, di Giacarta), Domenico Iervolino (23 anni, di Ottaviano), Alessio Selvaggio (25 anni, di Palermo) e Antonio Marino (38 anni, di Napoli).