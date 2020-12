Flavio Briatore, la foto con Nathan scatena le polemiche: “Ma i genitori non lo vedono?”

Flavio Briatore ha pubblicato una foto su Instagram con il figlio Nathan prima di una partita di calcetto scatenando le critiche dei follower

Non si placano le polemiche intorno alla famiglia dell’imprenditore e di Elisabetta Gregoraci. Soprattutto su Instagram sembra che i follower di entrambi non siano disposti a perdonare nulla dei due personaggi pubblici. Forti critiche arrivano per l’ex manager della Formula 1 ma anche per la showgirl che da poco è uscita dalla casa del Grande Fratello Vip. Chiacchierati entrambi, così come allo stesso tempo tutti e due sono spesso al centro del gossip. Questa volta a generare delle forti critiche nei loro confronti è stata una foto che l’imprenditore e proprietario del Billionaire ha pubblicato su Instagram insieme al figlio Nathan Falco. Tante le polemiche per i componenti della ex coppia, soprattutto per la Gregoraci che ha fatto parlare di se nella sua esperienza nella casa del Grande Fratello. Voci parlano di una forte discussione tra i due a causa della gelosia che il piccolo Nathan aveva nei confronti di Pierpaolo Pretelli.

Flavio Briatore è stato molto vicino al figlio in questi mesi, con la lontananza della madre che da pochi giorni ha potuto riabbracciarlo. Tanti gli scatti insieme a Nathan che sono finiti al centro dell’attenzione ricevendo anche delle critiche. E’ accaduto per il viaggio a Dubai di qualche settimana fa, ma la cosa si è ripetuta anche poco fa quando l’imprenditore ha postato una foto insieme al piccolo Nathan prima di una partita di calcetto. Tra le polemiche quella di esporre il ragazzo a rischi eventuali di contagio da Coronavirus nel mezzo di un emergenza. Ma la polemica maggiore è stata quella relativa alla forma fisica del ragazzo. Che secondo tanti follower sarebbe sovrappeso. “Ma i genitori non lo vedono, ha tre menti” ha scritto qualcuno. Poi altri commenti anche forti che di sicuro non faranno felici madre e padre nel leggerli. Di sicuro saranno stati commenti in buona fede, ma certe parole, soprattutto quando si parla di giovani, andrebbero sempre pesate.