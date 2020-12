Gf Vip, duro scontro tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, l’ex velino mente un punto definitivo alla loro storia “l’ho superata”, la showgirl delusa dal suo comportamento, ecco cosa è successo

Storia d’amore al capolinea tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci, i due si erano lasciati in modo pacifico prima dell’uscita improvvisa di Elisabetta dalla casa del Gf Vip, la showgirl ha deciso di abbandonare il programma per poter riabbracciare suo figlio Nathan, Pierpaolo inizialmente è stato male per l’uscita della sua amica speciale ma dopo qualche giorno si è subito ripreso cambiando totalmente umore, in questa settimana, senza la Gregoraci, si è divertito ed è stato se stesso, anche i compagni gliel’hanno fatto notare, all’ex di Briatore non è andato giù il comportamento di Pretelli, tanto da fargli una sfuriata in diretta, ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci sfuriata contro Pierpaolo, lui sbotta

Tommaso a Pierpaolo: “devi imparare da me, devi piangere, devi stare male, ora ti insegno Pierpaolo.”#GFVIP pic.twitter.com/rMINtunAaM — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 11, 2020

Elisabetta Gregoraci, ieri sera, è stata molto dura con Pierpaolo, tanto da fargli la ramanzina in diretta per essersi divertito senza di lei, alla showgirl non è andato giù il fatto che, Pierpaolo, quando lei era in casa, sembrava innamorato perso e ora appena lei è uscita si è dato alla pazza gioia dimenticandosi completamente del loro rapporto speciale, lui stesso ha affermato che da quando la Gregoraci è uscita ha ritrovato se stesso e vuole godersi a pieno questa avventura, la show girl sentendo queste parole è andata su tutte le furie facendo una sfuriata all’ex velino accusandolo di essere falso per aver fatto finta che lei lo facesse soffrire mentre ora questa sofferenza sembra essere sparita completamente.

Elisabetta ha comunque cercato di spiegare a Pierpaolo che lei è contenta se lui sta bene, ma le è sembrato strano vedere che lui si fosse ripreso dalle pene d’amore subito dopo la sua uscita, Pretelli non ci sta e parte all’attacco “Volevi che piangessi e stessi male tutto il tempo? No. La fase di sofferenza l’ho superata“, la Gregoraci a questo punto ha dato della vittima all’ex velino per aver finto di star male per lei, Pretelli sentendo queste parole, sbotta completamente smentendo le accuse della showgirl dichiarando di non sentirsi affatto una vittima.

Pierpaolo confessa in diretta di aver sofferto molto per Elisabetta, ma nelle settimane precedenti alla sua uscita, ha detto che ha dovuto distaccarsi da lei perché provava un forte sentimento e non voleva poi stare male dopo la sua uscita e ha confermato “Non dico che non tengo a te e non ti voglio bene, però ora penso a Pierpaolo visto che ho pensato a Elisabetta prima”, ma l’ex velino non riesce a superare il fatto che secondo lui Elisabetta non sia stata chiara con lui sin da subito facendogli credere che serviva del tempo per poter avviare una storia d’amore con lui, ma così non è mai stato e infuriato ha detto “L’unica che non è mai stata chiara sei stata tu con me quindi non ci sto a passare per vittima. Quando dicevi siamo amici speciali e poi dicevi di volermi baciare tanto da 1 a 10. Lo sai anche tu che non sei stata chiara“.

Elisabetta non accetta le parole di Pretelli e replica dicendo che in realtà lei è stata molto chiara, mettendo quei famosi paletti, ma ne Pretelli ne gli inquilini sono d’accordo con le parole della Gregoraci, secondo alcuni concorrenti Elisabetta avrebbe manipolato Pierpaolo facendogli fare tutto quello che voleva lei.

Vedremo se i due potranno avere nella prossima puntata un confronto faccia a faccia e chiarire la situazione una volta per tutte.