Gaia Zorzi sta per entrare nel Gf Vip? “prontissima”, i fan “ci fai volare”

Gaia Zorzi sarebbe stata annunciata come prossima concorrente del Gf Vip, la sorella di Tommaso sembra aver accettato la proposta inaspettata, risponde ironicamente ai fan increduli

La sorella di Tommaso Zorzi, Gaia, ha detto di essere “prontissima” per essere una delle nuove concorrenti nella prossima edizione del Gf Vip, ormai i telespettatori, affezionatissimi a Tommaso, si sono innamorati anche della sorella di Zorzi, la quale ricorderebbe moltissimo il fratello per i suoi modi stravaganti, proprio per questo motivo sarebbe apprezzatissima dal pubblico richiedendo, addirittura, la sua partecipazione nel prossimo Grande Fratello Vip.

Gaia, grazie alla sua presenza continua sui social si è fatta conoscere moltissimo dai telespettatori, ieri durante una diretta su Twitter con Gabriele Parpiglia, le è stata fatta una domanda sulla presunta voce della sua prossima partecipazione al GF Vip, che corre ormai da diversi giorni, la giovane ragazza ha risposto e ha fatto anche una battuta su alcune concorrenti della casa, ecco cosa ha detto.

Gaia Zorzi, la sorella di Tommaso prossima concorrente del Gf Vip?

Gaia tra una risata e l’altra ha risposto ad alcune domande del giornalista Gabriele Parpiglia, fino a quando è arrivato a chiederle “sei pronta allora per il Grande Fratello il prossimo anno?” la sorella di Zorzi ha preso la palla al balzo e ha detto “prontissima! prima stavo imparando le mie litigate, cosa farò e cosa non farò” Gaia ha voluto ironizzare sulle dinamiche che sta vivendo suo fratello all’interno della casa del Gf Vip, in cui ogni giorno i ragazzi si trovano a dover affrontare discussione per i motivi più banali.

Ma non è finita qui perchè Gaia ha fatto anche una battuta su due concorrenti della casa, le Rosmello, cioè Rosalinda e Dayane, le due sarebbero talmente legate che il pubblico le ha dato questo nome, ma in questi giorni sarebbero al centro di una polemica per essere votate per rimanere all’interno dalla casa dai telespettatori Brasiliani, luogo in cui è nata Dayane, la giovane ragazza ha voluto ironizzare sulla questione, confessato a Parpiglia “Poi devo vedere che Paese prendere dalla mia parte. Un po’ Risiko. Il Grande Fratello è diventato un po’ questo” la sorella di Tommaso, sicuramente assomiglia molto al web influcer per i suoi modi di fare e per non avere peli sulla lingua, proprio come lui, per questo sarebbe apprezzatissima dagli utenti del web, a cui non ha fatto piacere sapere che le Rosmello rimangono nella casa per colpa dei Brasiliani e non per merito loro.

Vedremo se Alfonso Signorini dirà a Tommaso l’enorme successo che la sorella sta riscontrando sul web e soprattutto se dirà alle Rosmello di questa battuta.