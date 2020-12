Diletta Leotta irresistibile sul divano. I follower: “Ma allora lo fai apposta” – FOTO

Diletta Leotta irresistibile su IG: la foto sul divano ha scatenato i follower che non hanno fatto mancare una serie di commenti ironici

La conduttrice rimane uno dei personaggi più amati dagli italiani. Che si tratti di televisione e quindi di lavoro che si uscite sui social conta davvero poco. Per lei il successo rimane inalterato, con l’entusiasmo contagiante dei suoi ammiratori che le permette di raggiungere numeri da star del web, per nulla da invidiare agli influencer di professione. Impegnatissima tra appuntamenti radiofonici e quelli sui campi di calcio come prima donna su Dazn, la bellezza siciliana appare in questo periodo davvero in gran forma. In attesa di chiarimenti definitivi sulla sua condizione sentimentale e sulla storia con Daniele Scardina, continua a far perdere la testa ai suoi ammiratori che crescono sempre più di numero, soprattutto sul web. Per rendersi conto del successo che ottiene sul web basta dare uno sguardo ai post che pubblica che vengono presi d’assalto dai follower a suon di like e commenti.

Diletta Leotta continua a stupire i suoi follower di Instagram con post e storie che di certo non passano inosservate. La bellezza siciliana ha fatto stropicciare gli occhi dei suoi ammiratori con un post che ha evidenziato le sue curve bollenti sdraiata su un divano. In uno spot promozionale i fan si sono concentrati su di lei e quel top bianco che ha mostrato delle curve che non sono per nulla passate in secondo piano. “C’è chi zoomma e chi mente” ha scritto qualcuno. Altri ancora “Ma allora lo fai apposta, così co farai morire”. E ancora: “Pensavo fosse un bug, ma il telefono continua a rimanere impallato su questa foto”. Tanti post ionici che hanno voluto sottolineare la sua forte sensualità con i fan che anche questa volta l’hanno definita “irresistibile” o addirittura “di una bellezza illegale”. Foto che abbiamo postato sotto e che lasciamo commentare a voi.