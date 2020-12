Caterina Balivo, la camicia trasparente mostra un dettaglio che scatena i fan – VIDEO

Caterina Balivo ha postato un video che ha mostrato la sua attenzione alle festività natalizie. Ma i fan hanno notato un dettaglio bollente

La conduttrice ha postato un video su Instagram che ha mostrato la sua attenzione verso le festività natalizie che stanno per arrivare. E che saranno decisamente diverse rispetto a quelle degli anni scorsi. Infatti tutto sarà condizionato dall’emergenza Coronavirus che sta imperversando nel nostro paese e che purtroppo andrà avanti ancora per mesi. La 40enne napoletana proprio per questo motivo ha preso nei mesi scorsi una decisione che non ha fatto piacere ai suoi fan. Si dedicherà alla famiglia ed agli affetti, lasciando da parte la sua passione per il lavoro, con la conduzione che al momento rimane per lei in secondo piano. In un momento così delicato ha preferito prendersi una pausa, concentrandosi sulla vita di tutti i giorni ed evitare rischi incalcolabili per i suoi cari. Tanti gli appelli dei follower di Instagram che chiedono un suo ritorno, ma per il momento lei ha deciso di andare avanti per la sua strada senza pensare al passato.

Caterina Balivo è una bravissima conduttrice, ma anche una donna molto apprezzata. La sua presenza su Instagram è molto gradita, e lei ricambia l’affetto dei follower con tanti post. Foto e video che esaltano la sua bellezza e forme fisiche, con i like ed i commenti ai post che certificano il gradimento del pubblico. Nel suo ultimo video che ha regalato ai follower è stata molto apprezzata sia perché ha mostrato il suo attaccamento alle tradizioni natalizie, ma anche per un dettaglio fisico che non è passato inosservato. “Alberto mi ha detto, mamma mi raccomando l’alberello deve stare acceso ma adesso le luci non si vedono. E la luce a tutto volume così Babbo Natale quando passa vede la mia lettera e la può prendere”. Poi il commento che ha commosso tutti: “Spero che questo Natale che sta per arrivare possa essere sereno per tutti i bambini come lo sarà per il mio”. Nonostante l’atmosfera che si è creata, alcuni follower non hanno potuto non notare la trasparenza della camicia che ha mostrato le sue curve.