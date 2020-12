Sara Croce: l’allenamento della Bonas di Avanti un altro è da svenimento – VIDEO

Sara Croce scatena i fan con un video che mette in evidenza le sue qualità fisiche: immagini che non lasciano spazio all’immaginazione

La showgirl ha fatto impazzire i suoi follower con una Instagram Stories che ha messo in risalto le sue qualità fisiche che sono da perdere il fiato. Bellezza straordinaria, da tempo viene definita come una delle donne più sensuali sul palcoscenico nazionale. Il suo percorso è legato molto alla figura di Paolo Bonolis. Infatti il conduttore ha scoperto la Venere di Garlasco giovanissima e l’ha proposta prima nel ruolo di Madre Natura in Ciao Darwin e poi in quello di Bonas in Avanti un altro. Tanti i consensi per lei che davvero sta bruciando le tappe, ed ora a 22 anni resta una delle giovani più promettenti ed interessanti del momento. Ora che ha trovato anche l’amore la sua vita sembra aver preso una svolta importante. La relazione con il calciatore Gianmarco Fiory sembra andare avanti a gonfie vele, con le attenzioni del gossip che continuano a soffermarsi su di lei.

Sara Croce ha una forte passione per l’allenamento fisico che le permette di mantenere una forma smagliante. Sia nelle sua apparizioni televisive che in quelle sul web infatti ha confermato le sue qualità con una bellezza che viene definita disarmante ma anche delle curve bollenti che non passano in secondo piano. In una delle sue Instagram Stories che ha postato ha mostrato tutta l’attenzione che ripone nelle sedute di allenamento. Con esercizi nella sua palestra privata che le permettono di mantenersi in forma e di apparire sempre al top della condizione fisica. Pochi secondi che hanno mostrato il suo allenamento sono bastati per infiammare Instagram, con i commenti entusiasti dei fan che non hanno resistito ancora una volta alla sua bellezza che non lascia indifferenti. Video pubblicato sotto e che lasciamo commentare a voi.