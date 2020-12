Barbara D’Urso pronta a entrare in politica “me l’hanno chiesto e lo farò”

Barbara D’Urso sembrerebbe decisa a entrare in politica, dopo aver conquistato Mediaset come conduttrice sarebbe pronta a cambiare rotta, ecco cosa ha detto

Barabra D’Urso sarebbe pronta a entrare in politica, è lei stessa a confessarlo a Oggi, dicendo “me l’hanno chiesto mille volte e lo farò” la regina del talk show vuole cambiare mestiere e dedicarsi ai cittadini, non più nelle vesti di conduttrice ma nelle vesti di politica e aggiunge “votavo per il partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra e ancora oggi sono dalla parte del popolo” non è un segreto che Barbara D’Urso si sia sempre impegnata per far valere i diritti dei più deboli, ha sempre fatto battaglie contro ogni tipo di discriminazione, forse potrebbe essere proprio questo il motivo della sua voglia di entrare nel mondo della politica, per il momento non ha chiarito da quale parte vorrebbe stare.

Tra i tanti progetti di Barbara, oltre alla politica ha confessato di volersi dedicare alla recitazione, l’abbiamo già vista nei panni di dottoressa Gio, ruolo con cui ha avuto un enorme successo, ma la presentatrice ha dichiarato che tra i prossimi progetti c’è un ritorno sul set, infatti ha appena ricevuto un nuovo copione “pazzesco”, vedremo in quali ruoli vedremo nuovamente la famosa presentatrice televisiva, sicuramente non ci deluderà.

Leggi anche->Gf Vip Tommaso Zorzi confessa e stupisce: “Ho sposato una donna”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso)

Barbara ha parlato anche della sua vita privata durante l’intervista e ha detto che al primo posto nella classifica della sua vita ci sono sicuramente i suoi figli e al secondo posto a pari merito la famiglia e gli amici, che secondo la conduttrice vengono prima di ogni fidanzato e a proposito di love story Barbara confessa “In questo momento non c’è nessuno che mi fa battere il cuore, però lo vorrei. Ed è un momento dove ho un “sacchissimo” di corteggiatori. Penso che presto prenderò una decisione“.

Leggi anche->Giulia De Lellis e i regali di Natale: forti critiche per la frase sulle donne dell’influencer

La famosa conduttrice sarebbe piena di spasimanti e da quanto dice è pronta a cedere il suo cuore a uno di questi, molto probabilmente la vedremo accoppiata a qualche nuovo bell’uomo, moltissime novità per la bella presentatrice pronta sia a cambiare mestiere e sia a innamorarsi di nuovo, non ci resta che aspettare nuove news.