Wanda Nara Festeggia il suo 34esimo compleanno a casa insieme a tutta la famiglia e ad un ristretto gruppetto di amiche. Una giornata di festeggiamenti tra palloncini, peluche a forma di orso e una incredibile torta.

Sono ormai famosi i party organizzati da Wanda Nara. Feste di compleanno per i figli che fanno invidia alle produzioni hollywoodiane, con animatori, location da mille e una notte, torte di compleanno gigantesche e decine di invitati. Questa volta però Wanda per festeggiare il suo 34esimo compleanno, a causa del Coronavirus, ha dovuto contenere le sue manie di grandezza limitandosi ad un pranzo in famiglia e in compagnia di pochissime amiche. Un piccolo party ma in realtà neanche poi così tanto perché a parte i pochi invitati non manca proprio nulla. Tanti palloncini, orsi di peluche, uno spazio dedicato alle fotografie tutto rosa e una bellissima torta non potevano mancare nel giorno speciale di Wanda.

La bella ex modella posa con tutta la famiglia. Con un sorriso raggiante abbraccia il marito Mauro Icardi e i 5 figli, tre dei quali avuti dall’ex marito Maxi Lopez, Francesca, Valentino, Isabella, Benedicto e Constantino. Una giornata speciale nella quale Mauro Icardi si è cimentato anche nel ruolo di chef. La moglie lo ha ripreso infatti alle prese con un grosso barbecue, intento a cuocere la carne. Per l’occasione tutta la famiglia ha sfoggiato un look comodo ma alla moda e Wanda ha scelto una tuta verde militare morbida e chic. Per festeggiare i suoi trentaquattro anni oltre ai congiunti Wanda ha voluto accanto a se le amiche più care, con le quali posa in una fotografia per ricordare l’importante giorno. Non possono mancare i tantissimi regali e la ex modella mostra orgogliosa un pacchetto di una nota marca francese, molto probabilmente uno dei regali del marito Mauro Icardi. Alla fine della giornata Wanda ha ringraziato tutti i presenti per gli splendidi festeggiamenti, sicuramente diversi dal suo solito standard ma non meno apprezzati.

