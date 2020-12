Questa edizione del Gf Vip sembra non voler risparmiare al su pubblico nessun colpo di scena. Tra le edizioni di maggior successo del reality continua a sorprendere con tantissime novità mai viste prima. Se il prolungamento del programma fino a febbraio ha creato non poco scompiglio all’interno della casa, potrebbero arrivare altre due novità decisamente importanti per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Nelle ultime settimane gli equilibri sono stati stravolti dall’uscita di due pilatri, Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini ma anche dall’entrata di altri 3 nuovi concorrenti Filippo Nardi, Nadia Lorenzini e Samantha De Grenet.

E non è finita qui perché come annunciato da Alfonso Signorini, venerdì faranno il loro ingresso anche l’ex protagonista di Temptation Island, Carlotta dell’Isola e la show girl Cecilia Capriotti. Insomma un tornado di nuove entrate che ha stravolto le dinamiche create in 3 mesi di convivenza. Anche le amicizie più consolidate sembrano in crisi, ne è la prova la nomination di ieri sera di Tommasso Zorzi. L’influencer 25enne ha deciso di nominare quella che sembrava la sua amica più cara, Stefania Orlando. Un comportamento che nessuno si aspettava e del quale anche lo stesso Tommaso sembra essersi già pentito. Oltre alle nuove entrate già annunciate, Selvaggia Roma ha rivelato un nuovo segreto del GF Vip. Secondo la 30enne a breve ci dovrebbe essere un ripescaggio tra i concorrenti eliminati. In un’intervista rilasciata all’Andrakons, l’ex concorrente ha raccontato che il ripescaggio dovrebbe avvenire nelle prossime settimane e si augura di essere una dei fortunati a rientrare nella casa.

Tommaso entra in panico intendendo da Filippo che il programma non finirà l’8 febbraio#gfvip pic.twitter.com/iZ25JGVHck — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) December 13, 2020

La seconda novità arriva proprio dalla voce del padrone di casa Alfonso Signorini che ieri sera si è lasciato scappare che il programma non finirà l’8 febbraio come annunciato ma a marzo.

Notizia confermata anche da Filippo Nardi che durante una conversazione con i coinquilini aveva messo in dubbio la notizia della fine del programma a febbraio. Come prenderanno i concorrenti queste due nuove notizie bomba? Non ci resta che attendere le prossime dirette per scoprilo.