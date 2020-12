Anna Tatangelo confessa “È finito tutto”: e dichiara “E’ davvero difficile”

Vediamo meglio insieme che cosa ha confessato e dichiarato la bellissima Anna Tatangelo, lasciando tutti senza parole.

Lei è una donna del mondo della musica molto amata ed apprezzata, stiamo parlando della bellissima Anna Tatangelo.

Vediamo meglio insieme che cosa ha confessato nelle ultime ore, lasciando tutti senza parole.

Anna Tatangelo confessa e stupisce tutti: “E’ davvero difficile”

Come tutti sappiamo, si è conclusa da pochissimo l’esperienza in televisione come giudice, per quanto riguarda la bella Anna Tatangelo, ed il programma All Together Now.

Insieme a lei c’erano altri personaggi molti noti del mondo musicale, come giudici, stiamo parlando infatti di J-Az, Rita Pavone e Francesco Renga.

La bella Anna Tatangelo, ha parlato, al suo pubblico apertamente, della sua esperienza con il programma dichiarando alcune frasi che hanno lasciato senza parole:

“È abbastanza difficile descrivere l’avventura di All Togheter Now… mi ha fatto riflettere tanto su come le cose a volte vengano fraintese , e quanto davvero mi si conosceva poco o di quanto la vera Anna negli anni sia arrivata a tratti in maniera distorta.”

Una bellissima riflessione che ha permesso di conoscere ancora meglio, Anna al grande pubblico, che probabilmente, negli anni passati la riconosceva solamente perché una brava e bella cantante, ma non per il suo valore di donna.

Il programma ha permesso di far conoscere la vera Anna Tatangelo, bella, gentile, solare e che ama il suo lavoro tantissimo.

Il suo bellissimo post su Instagram, ovviamente si è concluso con un grazie a tutti i suoi compagni di viaggio, anche se spesso si cono stati dei battibecchi, ma sono stati davvero preziosi per l’esperienza in generale.

Un’esperienza davvero positiva per Anna e per i suoi ammiratori, che adesso la conoscono ancora meglio.

E voi avete visto il programma All together now condotto da Michelle Hunziker? Vi è piaciuto?