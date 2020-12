Vediamo insieme alcune immagini della bellissima e particolare abitazione di Gigi D’Alessio da quando ha lasciato Anna Tatangelo.

Loro sono stati una coppia davvero molto amata ed apprezzata nel mondo dello spettacolo, stiamo parlando di Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo.

Ma da quando si sono lasciati, Gigi vive in una bella e particolare abitazione, che in pochi hanno visto, scopriamo insieme qualche dettaglio.

Gigi D’Alessio: la casa dove vive senza Anna Tatangelo è davvero insolita

Lui è un’artista molto apprezzato in tutto il mondo, grazie alla sua stupenda musica e voce, stiamo parlando di Gigi D’Alessio.

LEGGI ANCHE —-> ELISABETTA GREGORACI SHOCK: “QUELLO è UN GESTO SEGRETO PER UNA PERSONA FUORI”

Come sappiamo, in questo momento è molto impegnato con il programma The Voice Senior, che lo vede in veste di giudice, insieme ad altri grandissimi colleghi, ovvero Loredana Berté , Al Bano e Jasmine Carrisi, e Clementino.

Ma torniamo ad un dettaglio particolare, della vita privata di Gigi D’Alessio, da quando si è lasciato con la sua compagna, e madre di suo figlio Andrea, Anna Tatangelo vive in una nuova abitazione.

Spesso, Gigi, pubblica momenti della sua vita privata tramite il suo profilo social di Instagram, e come possiamo vedere anche dalle pagine di Libero Quotidiano, ha mostrato alcune immagini della sua bellissima e particolare abitazione.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: QUATTRO IN NOMINATION, A SORPRESA ANCHE TOMMASO. CHI RISCHIA DI PIù?

C’è una bellissima stanza, dove al centro, non poteva che non esserci il pianoforte, ma nelle vicinanze c’è anche un grandissimo televisore.

Tutta la casa, o almeno gli angoli che Gigi ha mostrato, sembrano avere un arredamento molto minimalista, e sobrio.

Probabilmente, manca il tocco particolare di una donna, per personalizzarla al meglio, e magari il nuovo anno potrà portare una nuova ventata nella vita sentimentale del cantante napoletano.

Al momento, possiamo ammirare Gigi D’Alessio in televisione, insieme ai suoi colleghi con il programma The Voice Senior condotto Da Antonella Clerici, che sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico.

E voi cosa ne pensate di queste piccole immagini che Gigi ha voluto condividere della sua nuova abitazione? Vi piacciono oppure avete qualche suggerimento per lui?