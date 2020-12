Vediamo insieme che cosa ha dichiarato Elisabetta Gregoraci su una inquilina del Gf che farebbe un gesto segreto per qualcuno fuori.

Lei è una donna bellissima che grazie al Grand Fratello si è fatta conoscere per come è nella vita di tutti i giorni.

Stiamo parlando di Elisabetta Gregoraci, che una volta uscita dalla casa del Grande Fratello ha iniziato a rilasciare varie interviste.

Elisabetta Gregoraci shock: “Quello è un gesto segreto per una persona fuori”

Come abbiamo potuto vedere, sabato passato è andata in onda una bellissima intervista al programma Verissimo, condotto da Silvia Toffanin.

Tra i vari ospiti, c’era la tanto attesa Elisabetta Gregoraci, che ha parlato della sua esperienza al Grande Fratello, terminata solamente perché si sarebbe protratto dopo Natale, e per la precisione fino a fine Febbraio 2021.

Ma tra le varie dichiarazioni che ha rilasciato Elisabetta, una ha colpito tutti, ovvero quella che un’altra inquilina faceva un gesto “sospetto” per qualcuno fuori dalla casa.

Infatti, sembra che Maria Teresa Ruta, si toccasse in modo molto particolare i capelli, un modo per salutare qualcuno, come faceva Elisabetta quando si batteva la mano sul cuore per salutare i suoi amici.

Versione, che gran parte del pubblico non ha mai creduto molto, ma lei ha sempre risposto in questo modo.

Silvia Toffanin, è rimasta senza parole, quando Elisabetta ha pronunciato queste parole, ed in molti si aspettavano che l’argomento venisse trattato nella puntata che è andata in onda ieri del Grande Fratello.

Ma così non è stato, staremo a vedere che cosa risponderà direttamente Maria Teresa Ruta, nelle varie interviste.

Secondo voi, se era un saluto per il compagno, lo avrebbe rivelato prima perché non c’era nulla di male, non trovate? Per chi potrebbe essere questo pensiero speciale?