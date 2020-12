GF Vip: quattro in nomination, a sorpresa anche Tommaso. Chi rischia di più?

GF Vip, le nomination fanno emergere continui colpi di scena: tra i 4 nominati di questa settimana c’è anche il favorito del pubblico. Scopriamo chi rischia di più l’eliminazione

La puntata di ieri sera del programma di Alfonso Signorini non ha fatto mancare colpi di scena che in questa edizione sono ormai da considerarsi normalità. Tante le situazioni create ad arte dal conduttore, che ha fatto incontrare anche Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo Pretelli, siparietto che non è piaciuto troppo ad alcuni spettatori, che hanno duramente criticato questa scelta anche sui social. “Questi due hanno proprio stancato” si legge nei vari commenti sotto il post pubblicato dalla pagina del Grande Fratello Vip. Ma anche altri follower non hanno preso bene questo comportamento del conduttore che sembra ostinarsi a creare qualcosa tra i due. “Ma anche da uscita dalla Casa della Gregoraci dobbiamo ancora sopportare questa messa in scena?” hanno scritto altri. Insomma, sembra proprio che Signorini in questo caso abbia commesso un clamoroso autogol.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

GF Vip che è andato avanti e che ha prodotto le ennesime nomination, con delle novità importanti. Dei quattro nomi a rischio eliminazione c’è anche quello di Tommaso, che finisce tra i candidati all’uscita dalla casa. In verità lui è tra i preferiti del pubblico e difficilmente sarà il nome candidato ad uscire. Ma vediamo chi tra i 4 rischia di più. Parliamo di Tommaso ma anche di Maria Teresa Cristiano e Giacomo. Di Tommaso sappiamo che si tratta di uno dei personaggi più amati dal pubblico, se non il più amato. A seguire c’è Maria Teresa, che ha anche superato tantissime nomination. Se la giocheranno di sicuro a questo punto Cristiano Malgioglio e Giacomo, con il celebre cantante e personaggio pubblico che sembra nettamente favorito nella permanenza della casa. Staremo a vedere, anche perché con il Grande Fratello nulla è scontato. Voi chi salvereste?