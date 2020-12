Vediamo insieme qualche informazione sulla relazione che c’è stata tra Pierpaolo ed Ariadna, ma dopo ieri sera non sembra finita.

La puntata che è andata in onda ieri sera ha lasciato un po’ tutti senza parole, stiamo parlando del Grande Fratello Vip, specialmente per Pierpaolo.

Ha prima incontrato Elisabetta per un chiarimento, e successivamente Ariadna, la sua ex compagna e madre di suo figlio.

GF VIP Pierpaolo Pretelli ed Ariadna: tutto sulla loro relazione che non sembra finita!

L’incontro, o meglio la sorpresa che ha fatto il Gf a Pierpaolo, permettendogli di incontrare Ariadna a Pierpaolo, è stata davvero bella, la donna ha portato alcuni brevi video dove si vede il loro bambino mentre prepara l’albero, o altre cose simili.

LEGGI ANCHE —-> ELETTRA LAMBORGHINI, ARRIVATO L’ESITO DEL TAMPONE: è LEI CHE LO COMUNICA SU INSTAGRAM

Il loro incontro è stato davvero emozionante, e tutti e due avevano gli occhi lucidi, la loro relazione è terminata da molto tempo, ma dopo ieri sera, forse Pierpaolo si ricrederà su quando accaduto.

Ma vediamo insieme anche qualche dettaglio sulla loro relazione e sui motivi per il quale era terminata in precedenza.

In una vecchia intervista che la bella Ariadna Romero aveva rilasciato a Pomeriggio 5 si era parlato di continui litigi nella coppia, ma che lui era un mammo davvero innamorato del piccolo Leo.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP: DAYANE MELLO, LA SCOPERTA CHE LE COSTERà “SQUALIFICA IMMEDIATA”

La bella modella e attrice, è poi partita per Miami, con l’autorizzazione di Pierpaolo per avere vicino a se la sua famiglia, e successivamente hanno deciso che dovevano essere ottimi genitori per loro figlio ed effettivamente così è stato ed il loro rapporto è migliorato tantissimo.

Per tutti quelli che hanno potuto vedere il loro incontro davvero dolcissimo di ieri sera, si vocifera già di una sorta di ritorno di fiamma, perché erano davvero commossi e si guardavano intensamente negli occhi.

E voi cosa ne pensate di questo incontro tra Pierpaolo ed Ariadna? Avete visto le immagini del Grande fratello di ieri sera?