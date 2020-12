Francesco Monte vuole denunciare una concorrente del Gf Vip, stufo di essere nominato nella casa più spiata d’Italia è pronto a intervenire per vie legali, ecco chi rischia una querela tra i vipponi

Francesco Monte è pronto a intervenire per vie legali contro una concorrente del Gf Vip, ospite a Non succederà più, su Radio Radio, programma radiofonico condotto da Giada Miceli, ha confessato di essere stufo di essere nominato all’interno della casa dai vipponi, in particolare si riferisce ad una persona con cui ha avuto a che fare nella scorsa edizione del Gf Vip, Giulia Salemi, i due infatti si erano fidanzati proprio all’interno del reality, ma una volta usciti si sono lasciati, anche molto male, per questo motivo tra i due non corre buon sangue.

Francesco Monte ora vuole allontanarsi dal mondo televisivo e dai vari gossip che ne derivano, soprattutto per quanto riguarda i reality, infatti vuole dedicarsi solo alla sua nuova passione, la musica, ora si definisce un cantante, ma in passato l’abbiamo visto, in più di un’occasione, all’interno di programmi televisivi, inizialmente il suo debutto fu a Uomini e Donne prima come corteggiatore e dopo come tronista in seguito partecipò al Gf Vip, dove si innamorò di Giulia Salemi e come ultimo reality fece l’isola dei famosi anche in questo contesto si fidanzò con Paola di Benedetto, anche in questo caso dopo qualche giorno dalla fine del programma i due si lasciarono.

Sicuramente, Monte, non ha avuto il successo che sperava partecipando al vari reality, soprattutto a livello amoroso, ricorderete la stangata che ricevette Francesco dalla sua ex fidanzata, Cecilia Rodriguez, che lo lasciò in diretta proprio al Gf Vip, da quel momento ha cercato di riscattarsi ma senza ottenere risultati positivi.

Leggi anche->GF Vip, scontro dopo puntata tra Tommaso Zorzi e Sonia Lorenzini

Francesco Monte minaccioso contro i concorrenti del Gf Vip “saranno contattati dai miei avvocati”

Francesco Monte ha fatto capire di essere molto scocciato per quello che sta accadendo al Gf Vip, al modello non andrebbe giuù il fatto di essere messo in mezzo a questioni passate, soprattutto per quanto riguarda la sua vecchia storia con Giulia Salemi, l’ha fatto capire senza giri di parole, durante l’intervista con Giada Miceli, la quale gli ha domandato se fosse a conoscenza di quanto detto dalla sua ex fidanzata, che ha più volte parlato di lui, Monte alla domanda ha risposto di non guardare il Gf Vip e che non aveva voglia di parlare del reality dicendo “Direi che siamo andati avanti, è successo molto altro. Ovvio che so chi c’è dentro la casa, ma non lo guardo davvero, sono impegnato a fare altro“.

Poi ha lanciato la bomba ” C’è qualcuno che parla di me? Ormai è risaputo che tutti parlano di me. Poi però potrebbero ritrovarsi con delle sorpresine con le lettere degli avvocati, quindi possono parlare tranquillamente. Non è una metafora, è un dato di fatto” ha anche aggiunto di essere speranzoso per quanto riguarda la sua nuova carriera da cantante e si augura che la gente non si ricordi di lui solo per aver fatto qualche programma in tv.

Leggi anche->Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, scatto bollente su IG: “Mi perdo nei tuoi baci”

Francesco quindi sarebbe pronto a denunciare chiunque parli di lui, scopriremo se Alfonso Signorini metterà in guardia i concorrenti e soprattutto Giulia Salemi, che in più di un’occasione l’ha citato per fare paragoni sulla sua vita sentimentale.