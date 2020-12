Dopo un primo scontro durante la diretta del GF Vip è continuata la discussione tra Tommaso Zorzi e la nuova Vippona Sonia Lorenzini. I due influencer non si sopporterebbero a seguito di un vecchio episodio successo al di fuori della casa. Ecco cos’è successo.

Nuovo tornado all’interno della casa del GF Vip. Chi pensava che l’eliminazione di Selvaggia Roma potesse portare una rinnovata aria di serenità all’interno della casa più spiata d’Italia si era sbagliato. Solo dopo pochi minuti dall’ eliminazione dell’influencer romana è entrata una nuova concorrente che promette di creare dinamiche per niente tranquille. Parliamo di Sonia Lorenzini, ex corteggiatrice e tronista di Uomini e Donne, celebre per un presunto flirt con Eros Ramazzotti e Andrea Damante. La bella 31enne ha voluto farsi notare creando un nuovo record e cominciando a litigare con i coinquilini ancora prima di entrare ufficialmente nella casa del GF Vip. Da dietro il vetro del soggiorno infatti prima di essere presentata come nuova concorrente ha voluto mettere subito in chiaro le cose con Tommaso Zorzi. La Lorenzini accusa Zorzi di averla presa in giro suoi social e quando il giorno seguente si sono incontrati per caso ha fatto anche finta di non conoscerla non salutandola. Un episodio che non è per niente piaciuto alla ragazza che ha voluto chiedere spiegazioni all’influencer.

LEGGI ANCHE > WANDA NARA COMPIE 34 ANNI: “GRAZIE PER L’INCREDIBILE SORPRESA”

Tommaso conferma di aver parlato di lei in un post sarcastico sul suo profilo Instagram e racconta di non averla salutata unicamente perché non si conoscevano di persona. Una giustificazione che non è per niente piaciuta alla Lorenzini che afferma di aver passato più di una serata in compagnia di Zorzi, ma lui sembrerebbe non ricordarsi. Il primo confronto in diretta è stato breve e Zorzi pur alterato dall’arrivo della nemica ha mantenuto il sorriso, ma appena finita la diretta i due non se le sono mandate a dire.

La convivenza tra Sonia e Tommaso promette BENISSIMO! 😂 #GFVIP pic.twitter.com/98hlmXJpQI — Grande Fratello (@GrandeFratello) December 12, 2020

LEGGI ANCHE > CATERINA BALIVO, LA CAMICIA TRASPARENTE MOSTRA UN DETTAGLIO CHE SCATENA I FAN – VIDEO

La nuova Vippona ha rincarato le accuse, raccontando che Zorzi incontrandola le avrebbe fatto il gesto del vomito. Una azione per niente carina che ha mandato su tutte le furie Sonia, ma che Zorzi non ricorda assolutamente di aver fatto ma ammette sia possibile che sia successo: “beh, è ciò che meglio spiega quello che io penso di te. Io ho fatto 90 giorni senza mai perdere la calma ora sei arrivata tu a rompere i co***oni” ha risposto l’influencer. Insomma i toni si sono decisamente scaldati e siamo sicuri che presto ne vedremo delle belle.