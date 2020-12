Andrea Damante ha una nuova fidanzata: la conferma sui social

Andrea Damante non si nasconde più e sui social mostra il volto della sua nuova ragazza: è lei che appare nelle immagini del loro romantico viaggio a Dubai.

Ormai è confermato: il Deejay veronese Andrea Damante ha una nuova ragazza. Il 30enne l’ha presentata ai suoi followers con una storia Instagram durante il loro viaggio a Dubai. Ecco chi è la sua nuova fiamma, di soli 19 anni.

Il viaggio insieme a Dubai

La storia passata con l’influencer Giulia De Lellis sembra ormai essersela lasciata definitivamente alle spalle. E così Andrea Damante, dopo la fine della lunga love story durata 4 anni, si consola tra le braccia di una ragazza diciannovenne, più giovane di lui di ben 11 anni.

La nuova compagna Damante la mostra per la prima volta in volto grazie a due Instagram Stories girate a Dubai dove i due si trovavano in vacanza, anche se il sospetto di una frequentazione tra loro era nell’aria da giorni.

Anche la modella e attrice, infatti, negli ultimi giorni aveva postato sul suo profilo Instagram alcune fotografie e video dalla città degli Emirati Arabi. Le immagini avevano fatto sorgere molte domande ma a queste nessuno era riuscito a rispondere a causa dei pochi indizi a disposizione: nelle sue fotografie, infatti, l’ex tronista non era mai apparso.

Allo stesso modo, anche il Deejay nei giorni precedenti era rimasto molto sul vago, pubblicando uno scatto con la misteriosa nuova ragazza nel corridoio dell’hotel in cui alloggiavano nella quale però si vedeva solo di spalle, senza rivelarne così l’identità.

Il viso è stato mostrato timidamente per la prima volta solo qualche giorno dopo, e dopo i primi sospetti è arrivata la conferma ufficiale con una seconda IG story dedicata alla nuova compagna.

Chi è la nuova fidanzata di Andrea Damante

Si tratta di Elisa Visari, la modella e attrice 19enne, diventata famosa grazie al suo ruolo in “A casa tutti bene”, film del 2018 diretto da Gabriele Muccino. La conferma definitiva è stata data dallo stesso Andrea con una Instagram story nella quale ha deciso di immortalarla senza più timori mentre era intenta ad allenarsi.

“Work Hard“, scrive Damante a commento. Nel video Elisa – che secondo le indiscrezioni era legata al calciatore della Roma Nicolò Zaniolo – dopo essersi accorta di essere ripresa sorride alla fotocamera, con la consapevolezza che quel video farà molto parlare di sé. Così, dopo i numerosi rumors che avevano visto Damante persino coinvolto in un ritorno di fiamma con la ex Giulia De Lellis, arriva la conferma spiazzante: la nuova fiamma è proprio Elisa Visari. Come la prenderà Giulia?

