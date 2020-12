Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la bella Jasmine Carrisi sul programma the Voice, stupendo tutti con questa rivelazione.

Lei è bellissima, ma anche molto criticata, anche solamente per il fatto di essere la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, stiamo parlando ovviamente di Jasmine Carrisi.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato in queste ore.

Jasmine Carrisi stupisce tutti e fa una particolare rivelazione Al Bano

Lei è una bellissima ragazza, ed anche molto brava, perchè ha iniziato da poco la sua carriera musicale, ma è già davvero apprezzata.

LEGGI ANCHE —-> GF VIP TOMMASO ZORZI CONFESSA E STUPISCE: “HO SPOSATO UNA DONNA”

Stiamo parlando di Jasmine Carrisi, la bellissima e giovanissima figlia del cantante Al Bano, che possiamo vedere tutte le settimane, in televisione con il programma The Voice Senior.

Jasmine, la piccola di casa, è in coppia con papà Al bano, ed in molti hanno fatto illazioni sul motivo per il quale partecipasse al programma come giudice, insieme ai grandissimi Gigi D’Alessio, Loredana Bertè, Clementino, ed ovviamente il padre.

Ma torniamo alla particolare dichiarazione che ha lasciato un po’ tutti a bocca aperta, le parole della ragazza sono state le seguenti:

LEGGI ANCHE —-> MONICA SETTA DICHIARA FELICE: “A NATALE SAREMO IN TRE!”

“In realtà mi aspettavo maggiori conflitti con papà. Perché abbiamo gusti musicali totalmente diversi”.

Come è giusto che si, tra lei ed il padre i gusti musicali sono davvero diversi, anche perché Jasmin, come molti giovani apprezza la musica rap.

Ma padre e figlia, hanno trovato il giusto mix per poter arrivare ad una sorta di compromesso ed andare d’accordo con le loro scelte musicali.

Jasmine ha anche confessato, che insieme al padre, nella vita normale, e non sotto i riflettori spesso hanno dei battibecchi, come tutti.

Ultimo aneddoto, ha confessato la bella Jasmine, che è stata proprio la produzione a chiedere ad Al Bano di far partecipare anche la figlia come giudice del programma.

E voi cosa ne pensate della coppia formata da Al Bano e Jasmine Carrisi come giudici del programma?