Francesco Facchinetti e la moglie Wilma festeggiano 6 anni di matrimonio con una romantica cena in casa. Per l’occasione la coppia si è scambiata dolci dediche social: ecco cosa si sono detti.

Sono lontani gli anni di trasgressivi di Francesco Facchinetti. Il figlio del tastierista dei Pooh Roby Facchinetti, diventato famoso per il tormentone estivo “Canzone del Capitano”, è stato per anni al centro del gossip per le numerose fidanzate, tra le quali Alessia Marcuzzi. Proprio dalla relazione con la presentatrice romana è nata la prima figlia di Facchinetti, Mia. Da anni però il 40enne ha messo la testa a posto creando una splendida famiglia allargata con l’influencer brasiliana Wilma Faissol. Ieri sera la coppia ha festeggiato i primi sei anni di matrimonio con una romantica cena in casa, preparata da un famosissimo chef stellato della Brianza. Una serata intima nella quale per una volta la coppia è apparsa senza la numerosa famiglia. I due piccioncini hanno deciso infatti di prendersi una serata tutta per loro, per celebrare la loro lunga storia d’amore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Facchinetti (@frafacchinetti)

La coppia si è conosciuta durante un viaggio in Marocco. Un amore nel quale entrambi non credevano e invece si è rivelato il sentimento più forte della loro vita, coronato dal matrimonio nel 2014 e dall’arrivo dei figli Leone, nato nello stesso anno e Lavinia Angelica Catherine nel 2016. Dopo sei anni e due figli la vita coniugale continua a gonfie vele e per l’anniversario Francesco ha voluto dedicare dolci parole alla moglie Wilma tramite il suo profilo Instagram: “Sei anni da quando ci siamo detti SÌ per la VITA! Per me sono il significato di quello che abbiamo scelto di essere e di fare: marito e moglie per la vita! Ti amo” ha scritto sotto una loro romantica foto. La reazione di Wilma non si è fatta attendere e sempre su Instagram la bella influencer brasiliana, ha voluto pubblicare un’immagine di tutta la famiglia durante il loro secondo matrimonio celebrato la scorsa estate.

Proprio qualche mese fa infatti Francesco aveva sorpreso la moglie organizzandole in 48 ore, una seconda cerimonia di matrimonio. Il primo sì della coppia era stato celebrato solo in comune e poi con l’arrivo dei bambini non erano più riusciti a festeggiare il grande giorno, quindi Facchinetti ha deciso di sorprendere Wilma con una festa a sorpresa. Un lato romantico del cantante e conduttore che ci piace tantissimo.