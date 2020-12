Loredana Lecciso ha fatto arrabbiare Romina Power per una dichiarazione che non è piaciuta alla ex moglie di Al Bano Carrisi. Scopriamo perché

Una frase che proprio non è piaciuta a Romina e che ha scatenato una forte frizione tra le due donne che nel corso degli anni si sono condivise un unico uomo. Parliamo di Al Bano Carrisi e della sua prima moglie e l’attuale compagna. Un rapporto che per ovvi motivi non è mai decollato e che ha creato spesso anche dei problemi al cantante di Cellino San Marco. Una convivenza a volte ingombrante, con parte della famiglia del cantante pugliese che non ha mai accettato la presenza della bionda al fianco del padre. Parliamo di Yari Carrisi che ha preso negli anni sempre le parti di mamma Romina, non vedendo mai di buon grado la nuova compagna. Insomma, anche durante l’ultimo lockdown la convivenza tra tutti gli esponenti della famiglia Carrisi non è stata facile. Non solo il ritorno di Loredana con Al Bano, ma anche la presenza di Romina per questioni lavorative non è stata semplice.

Loredana Lecciso ha dovuto anche difendere con tutta se stessa il rapporto con Al Bano, anche perché negli ultimi mesi Romina ha tentato in tutti i modi di riavvicinarsi al marito. Tante polemiche e situazioni non semplici che con il tempo hanno portato Al Bano a prendere una decisione, con Romina che si è defilata definitivamente dalla vita dell’ex marito. Ma nonostante tutto i rapporti tra le due donne non sono rimasti idilliaci. Tanto che in un intervista a “Grand Hotel” l’attuale compagna di Al Bano si è lasciata andare a dichiarazioni dirette e dure: “Ho costruito una bella famiglia allargata insieme ad Al Bano, però voglio essere sincera. Io provengo da una famiglia tradizionale, e per questo motivo vorrei che mia figlia facesse lo stesso. Lo so, è strano e antiquato pronunciare certe frasi nel 2020, ma avendo vissuto entrambe le dimensioni, posso dire quello che penso sull’argomento”.

La dichiarazione non è stata presa di sicuro bene da Romina che su questi giorni è molto presente sui social, dando l’apparenza di volersi dedicare ad altro senza pensare a questi screzi che da tempo le stanno procurando solo dispiaceri. Scopriremo a breve quale sia stata la sua reazione a queste parole che sanno tanto di provocazione. O quantomeno che non hanno tenuto conto di quello che avrebbe potuto pensare la ex moglie del suo compagno. In tanti avranno indotto a riflettere Loredana, che in ogni caso non ha ritenuto di dover dare nessuna spiegazione in merito alle sue dichiarazioni, che secondo lei non hanno nulla di provocatorio. O forse si, con una stoccata contro la sua rivale in amore che sa davvero di sassolino dalla scarpa. Siete d’accordo?