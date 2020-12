Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese, scatto bollente su IG: “Mi perdo nei tuoi baci”

Belen Rodriguez ha infiammato i follower di Instagram con una foto che ha mostrato l’intesa con il compagno che sembra più passionale che mai

La showgirl sta vivendo una storia d’amore molto intensa con il suo compagno Antonino Spinalbese. Dopo la definitiva rottura con Stefano De Martino, e le forti polemiche scaturite dalla loro separazione, sempre più spesso la bellezza argentina sta postando delle foto sul suo profilo Instagram per mostrare ed ostentare la sua felicità. La sua estate è stata davvero molto critica, con la fine della storia con Stefano ed una delusione da metabolizzare a tutti i costi. In giro per l’Italia insieme alla sorella Cecilia – che aveva avuto anche lei delle difficoltà con Ignazio Moser – ha fatto perdere la testa ai suoi ammiratori con scatti davvero bollenti che hanno messo in evidenza la sua sensualità. Adesso invece la situazione per lei è molto diversa. I suoi post sembrano voler dimostrare a tutti la sua felicità. Anche a costo di esagerare con delle foto che sembrano andare anche un po’ oltre. L’ultima ha scatenato forti polemiche, con dei follower che proprio non hanno gradito le immagini definite troppo ‘hot’ per essere pubblicate sui social. Una polemica che si è accesa sotto il post che in ogni caso ha ricevuto tanti like a testimoniare l’immenso affetto che le persone nutrono ancora nei suoi confronti. Numeri per lei da vera star del web.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maria Belen (@belenrodriguezreal)

Belen Rodriguez appare in grandissima forma fisica, ma anche felice ed innamorata. Come da tempo non si poteva ammirarla. Nella foto la showgirl bacia il fidanzato coprendosi con una mano, con Spinalbese a dorso nudo e le curve bollenti dell’argentina in primo piano. Scatto che ha fatto impazzire i suoi follower e che in poco tempo ha fatto il giro del web. Ma che allo stesso tempo ha scatenato tantissime critiche da parte di follower che come detto lo hanno definito eccessivo. Una “mamma” come lei secondo qualcuno, anche per rispetto del figlio che prima o poi guarderà certe foto, dovrebbe evitare di comportarsi in questo modo. Il dibattito sotto il post della showgirl si è scatenato, con i suoi sostenitori che hanno difeso ad oltranza il suo comportamento e quelli che invece non sono stati per nulla d’accordo con la sua condotta. Insomma, come spesso accade per le sue uscite, ci si divide sempre quando al centro dell’attenzione c’è lei, che a distanza di tempo rimane sempre una delle donne più seguite sui social ed in televisione, ma anche apprezzatissima sui social. Il dibattito ha scaturito ovviamente l’interesse di tantissimi follower, anche se la stragrande maggioranza è apparsa entusiasta per la forma fisica dell’argentina che ama farsi fotografare in pose anche bollenti ma che lei ritiene artistiche. Voi cosa ne pensate di questi scatti?