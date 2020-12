Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore e perché Giacomo Urtis si è messo nel letto con Tommaso Zorzi ed il web è insorto.

Lui ha iniziato il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, quando era già iniziato il programma, stiamo parlando del famoso medico chirurgo Giacomo Urtis.

Vediamo insieme che cosa è successo nelle ultime ore, che ha lasciato il web senza parole.

Gf Vip: Giacomo Urtis si intrufola nel letto con Tommaso Zorzi ed il web insorge

Come sappiamo, questa sera ci sarà una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e molto probabilmente si parlerà di quanto accaduto nelle ultime ore.

Il famoso chirurgo Giacomo Urtis, si è messo nel letto insieme a Tommaso Zorzi mentre lui dormiva, ed il web è davvero insorto in pochissimo tempo.

Tommaso, in precedenza, aveva dichiarato che voleva dormire da solo, e per questo motivo si era allontanato anche da Maria Teresa Ruta, ma una volta che si è addormentato, è entrato in azione Giacomo Urtis.

Su internet, sono iniziate a girare le polemiche e le accuse contro il famoso chirurgo per il gesto compiuto, nei confronti del influencer milanese.

In molti ipotizzano, anche, che Tommaso nella puntata di questa sera posso nominarlo, per quanto accaduto, aumentando così l’interessa per quello che potrebbe accadere.

Bisogna anche ricorda che Giacomo Urtis, in precedenza aveva dichiarato di provare un certo interesse per Tommaso.

Mentre, per quest’ultimo, al momento non c’è alcun tipo di particolare interesse verso il chirurgo.

Sembra anche che Giacomo normalmente sia interessato a ragazzi ben piazzati fisicamente, al contrario di Tommaso.

E voi cosa ne pensate del gesto che ha compiuto Giacomo Urtis nella notte infilandosi nel letto di Tommaso Zorzi?