Nomi più cercati sui motori di ricerca nel 2020: il premier come un influencer

Nomi più cercati sui motori nel 2020: la speciale classifica vede primeggiare Giuseppe Conte insieme ad un influencer. Scopriamo chi è

Una speciale classifica stilata dalla piattaforma SaaS – leader nella gestione della visibilità online – ha confermato che il premier Giuseppe Conte rimane il personaggio più cliccato in rete. Da gennaio 2020 a dicembre ha avuto questo primato nelle ricerche degli utenti sui vari motori. Ovviamente questa tendenza è stata condizionata dall’emergenza Coronavirus che ha investito anche il nostro paese. Infatti le parole correlate alla ricerca principale è quella di “coronavirus” ma anche “contagi oggi” “nuovo dpcm” “autocertificazione”. Ma per fortuna questo 2020 non è stato solo il Coronavirus. Ci sono stati altri eventi, come per esempio il Festival di Sanremo che è risultato tra i nomi più ricercati. La vera sorpresa arriva dai personaggi femminili della televisione più ricercati sui motori. Si tratta di una celebre influencer ma anche cantante, scopriamo di chi si tratta.

I nomi più cercati sul web attraverso i motori di ricerca sono stati pesantemente condizionati dall’emergenza Coronavirus che ha caratterizzato questo difficile 2020 che sta per finire. Tra i personaggi dello spettacolo e della televisione spicca il nome di Elettra Lamborghini, che è tra i personaggi subito dietro il premier Giuseppe Conte. E’ stata la stessa influencer e cantante a postare una Instagram Stories dove mostra il post di Alessia Piccioni che sul suo sito ufficiale ha pubblicato anche un articolo dettagliato sull’argomento. Mostrando la classifica di SaaS che ha evidenziato non solo la popolarità del premier e di Elettra Lamborghini, ma anche la forte ricerca di altri termini come Netflix e SpotifyItaly che soprattutto nei mesi del primo lockdown sono stati tra i più cliccati e ricercati nei motori di ricerca. Per quel che riguarda le persone, si tratta di una soddisfazione per Elettra Lamborghini che ha confermato anche in questa classifica la sua popolarità che la vede tra i personaggi pubblici più amati del pubblico.