Vediamo insieme per quale motivo la bellissima Samantha De Grenet, appena entrata al GF si è scagliata contro Maria Teresa e perché.

Lei è una degli ultimi ingressi nella casa del Gf Vip, stiamo parlando della bellissima Samantha De Grenet, che appena entrata sembra già essere molto combattiva.

Vediamo meglio insieme che cosa ha dichiarato di particolare a Maria Teresa Ruta, e soprattutto per quale motivo.

Samantha De Grenet si scaglia contro Maria Teresa: “Non puoi dire quelle cose”

I nuovi concorrenti che hanno varcato la porta rossa del Grande fratello vip, stanno mano mano prendendo spazio, e si stanno ambientando.

Come sappiamo, sono entranti nella casa del GF Samantha De Grenet e Filippo Nardi, ma vediamo meglio che cosa ha dichiarato nelle ultime ore la bellissima shwogirl, nei confronti di Maria Teresa Ruta.

Samantha stava parlando con un’altra inquilina, ovvero Stefania Orlando, e ha dichiarato che alcune affermazioni fatte da Maria Teresa, non le sono piaciute, in particolar modo quelle sul suo ex marito, Amedeo Goria.

Le parole utilizzate sono state le seguenti:

“È sempre il padre dei tuoi figli , non so quanto sia giusto parlarne in quei termini”

Samantha si trova molto bene con Stefania Orlando, che però avendo trascorso un lungo periodo all’interno della casa con Maria Teresa, ha cercato di difenderla, ma per Samantha il comportamento non le è piaciuto.

Ha continuato poi dichiarando e facendo i complimenti a Stefania Orlando, per la sua scelta di non avere figli.

Ma anche da parte di Maria Teresa, sembra non esserci buon sangue con Samantha, perchè recentemente ha dichiarato ad Andrea Zelletta, che secondo lei è entrata nella casa del GF per prenderle il posto.

A poi continuato dicendo, che vuole vivere questa particolare esperienza nel migliore dei modi, quindi bisognerà vedere come si evolveranno le cose.

E voi tra Maria Teresa Ruta e Samatha De Grenet chi preferite come concorrenti del Grande Fratello Vip?