Vediamo insieme che cosa sta succedendo al programma Uomini e Donne e perché il web insorge con Maria De Filippi.

Il programma pomeridiano che parla di sentimenti, ovvero Uomini e Donne è molto amato ed apprezzato da anni.

La padrona di casa, Maria De Filippi, però in questi ultimi giorni ha fatto alcune modifiche che sembra non siano piaciute al web, vediamo meglio insieme di che cosa si tratta.

Uomini e Donne: Il web contro Maria De Filippi per il nuovo cambio

Come sappiamo, il programma super amato e seguito, condotto da Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne, si è fermato per i due giorni di festa, ovvero il 7 e 8 dicembre.

LEGGI ANCHE —-> ANNA TATANGELO E GIGI D’ALESSIO è GUERRA APERTA: SVELATO COSA STA SUCCEDENDO!

Ma nella puntata che è andata in onda successivamente, in molti hanno notato un particolare dettaglio, ovvero il jingle che è cambiato, quando entrano i studio ii partecipanti.

La colonna sonora, che così la possiamo chiamare, era già stata cambiata, ma nella puntata di ieri è nuovamente successo, tanto che il web è esploso.

Molti ammiratori del programma, si sono schierati contro la scelta fatta da Maria De Filippi, quando entrano in studio i vari protagonisti, cambiano nuovamente la canzone in sottofondo.

LEGGI ANCHE —-> ELODIE, LA MAGLIETTA TRASPARENTE SCATENA I FOLLOWER DI INSTAGRAM: “SI VEDE TUTTO”

In molti si chiedono come mai Maria De Filippi, abbia preso questa particolare decisione, e cosa si nasconde dietro, anche perchè l’autore della storica canzone non era a conoscenza dei fatti.

Per il programma di Maria De Filippi, sembra ci siano ulteriori novità all’orizzonte, perché unire i due troni non sembra aver portato molto bene al programma, e non ha creato particolari, ed interessanti relazioni.

Si vocifera, anche, che dall’anno prossimo si torni nuovamente ad avere i due troni nettamente distinti tra di loro.