Vediamo insieme che cosa ha fatto Filippo Nardi e per quale motivo rischia già la squalifica al Grande Fratello Vip.

Lui è entrato da pochissimo, per la seconda volta nella casa più spiata d’Italia, ovvero quella del Grande Fratello, stiamo parlando di Filippo Nardi.

Vediamo insieme che cosa ha fatto in queste poche ore di permanenza, e perché già rischia la squalifica.

Gf Vip: Filippo Nardi rischia la squalifica perché ha già violato il regolamento

Filippo Nardi, non è nuovo al Grande Fratello, perché in precedenza aveva partecipato, ad una delle primissime edizioni.

LEGGI ANCHE —-> SAMANTHA DE GRENET SI SCAGLIA CONTRO MARIA TERESA: “NON PUOI DIRE QUELLE COSE”

Ma in queste pochissime ore di permanenza, ha già commesso qualcosa che potrebbe precluderne la sua rimanenza nella casa più spiata d’Italia.

Ma cosa ha fatto per rischiare la squalifica? Vediamo insieme che cosa ha detto a Tommaso Zorzi.

I due stavano chiacchierando, e Filippo, ha fatto capire che il GF Vip, non terminerà ai primi di febbraio, ovvero 8 ma a metà del mese.

La parole utilizzate sono state le seguenti:

LEGGI ANCHE —-> GILLES ROCCA LO DICHIARA APERTAMENTE STUPENDO TUTTI: “SI è INNAMORATA DI ME”

“…Che poi il programma finisce a metà febbraio…”

Zorzi, visibilmente stupito ha chiesto:

“Ma non finisce l’8?”

A quel punto, Filippo, ha capito di aver commesso un errore, ed ha cercato di rimediare, dicendo le seguenti parole:

“Dici l’otto Tommaso? ehm…boh…non dico nulla…”

Il giovane influencer non ha nascosto il suo disappunto, ed è sbottato contro Filippo, dicendo che non si può scherzare, perché lui come gli altri inquilini sono già tre mesi che si trovano nella casa del Grande Fratello.

Filippo, quindi, avendo fatto capire quando potrebbe finire il programma, ha violato il regolamento del gioco, e per questo motivo, anche su internet ne chiedono la sua squalifica.

Tommaso ha poi scherzato dicendo, che dall’8 febbraio saranno i concorrenti dell’Isola dei famosi 2021, e tutti hanno scherzato.

E voi cosa ne pensate della dichiarazione fatta da Fillippo Nardi? E’ giusto che venga squalificato dal gioco?