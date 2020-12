Elodie, la maglietta trasparente scatena i follower di Instagram: “Si vede tutto”

Elodie ha fatto impazzire i suoi follower di Instagram con una storia che ha messo in risalto la sua bellezza ma anche le sue curve

Una Instagram Stories che non è passata inosservata quella della cantante, che nell’ultimo periodo sta collezionando una serie di successi artistici importanti. Prima il primato nella classifica Spotify, poi l’uscita di una versione speciale del suo “THIS IS ELODIE per CHRISTMAS EP”. Insomma, se da un lato il 2020 è stato un anno difficile per la comparsa dell’emergenza Coronavirus, per lei almeno la carriera artistica sta andando a gonfie vele. Tante le soddisfazioni personali per una delle voci più interessanti del palcoscenico nazionale. Con i consensi che le stanno arrivando sempre con maggiore frequenza dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Da quella sua apparizione sul palcoscenico del teatro Ariston la sua carriera ha avuto un impennata importante, con tantissimi fan che apprezzano le sue doti artistiche, mentre ce ne sono altri che impazziscono per quelle fisiche. Infatti la cantante riscuote un grandissimo successo anche per la sua bellezza e sensualità, che la fanno apparire come una delle donne più cliccate anche sul web. Per rendersi conto della sua forte popolarità raggiunta basta dare uno sguardo alla sua bacheca Instagram, con i post che raggiungono numeri da star e personaggio pubblico di primo livello. Cosa che è successa anche per l’ultima storia che ha pubblicato sulla sua pagina.

Elodie riesce spesso ad attirare l’attenzione dei follower anche su Instagram. Come detto parliamo di uno dei personaggi pubblici più apprezzati ed amati dal pubblico anche del web. Con l’ultima Instagram Stories pubblicata ha lasciato tutti senza parole. Con la sua bellezza in risalto e una fortissima sensualità che non è passata affatto inosservata. Una maglietta bianca molto sottile e trasparente che ha mostrato le sue curve ed i follower che non hanno nascosto l’entusiasmo per delle immagini che hanno esaltato. Tanti i messaggi per la cantante che ancora una volta è apparsa in tutta la sua forte carica di sensualità che fa impazzire i suoi ammiratori. Dalle immagini della cantante sorridente si ascolta una voce che ha incuriosito i follower: “Ma perché stai a fare tutte ste putta…ate?”. Di chi si tratterà? Alcuni fan hanno pensato a Marracash, il suo compagno, che probabilmente non potrebbe approvare quella storia, ma anche qualche suo collaboratore ed amico che si trova in sua compagnia. Sta di fatto che il breve video ha riscosso un successo importante, esaltando ancora una volta il suo personaggio che possiamo dire che ormai ha spiccato il volo dopo la sua esperienza al programma Amici di Maria De Filippi che l’ha lanciata. Post che abbiamo pubblicato sotto, lasciando ancora una volta a voi i commenti, dopo quelli entusiasti da parte dei follower di Instagram.