GF Vip, la lettera di Cristiano Malgioglio a Francesco Oppini: la sua risposta

Cristiano Malgioglio ha scritto una commovente lettera indirizzata a Francesco Oppini sulla sua relazione con il gieffino Tommaso Zorzi. Francesco ha risposto con parole toccanti, pronunciate in diretta nello studio del Grande Fratello Vip. Ecco che cosa ha detto.

Il rapporto speciale che lega Francesco Oppini all’influencer Tommaso Zorzi ha fatto molto discutere sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello Vip, e così Cristiano Malgioglio ha deciso di scrivere una bella lettera indirizzata al figlio di Alba Parietti, cercando di descrivere al meglio le emozioni che sta provando in questi giorni il giovane Tommaso.

Oppini, che indossava per la puntata serale la camicia regalata dall’amico, ha risposto in diretta alla lettera. Ecco le sue parole che hanno commosso tutti i telespettatori.

Tra Tommaso Zorzi e Cristiano Malgioglio all’interno delle mura del Grande Fratello Vip 5 si sta piano piano formando un legame di sostegno e stima reciproci.

Il giovane influencer negli scorsi giorni infatti, dopo l’abbandono del reality da parte dell’amico Francesco Oppini (di cui ha ammesso di essere innamorato), è stato molto male ed ha attirato così l’attenzione di Malgioglio che si è immedesimato nella sua situazione.

Il sostegno di Malgioglio verso Zorzi

Alle telecamere del GF Vip il cantante ha descritto Zorzi come un ragazzo che sembra molto più maturo e grande della sua età.

“Conosce veramente tutto di tutto e con lui posso parlare come se parlassi con uno che ha una cultura immensa e questo è bellissimo, mi fa veramente vivere“, ha raccontato Malgioglio, spiegando anche come il vedere la sofferenza di Tommaso gli abbia ricordato una situazione che a lui, come rivela, è capitata più volte. Mai nessuno, continua il neo gieffino, lo ha mai aiutato in momenti delicati come questo. Nessuno che gli sia stato semplicemente vicino o gli abbia detto che stava sbagliando, di lasciare perdere una persona che non andava bene per lui. “E così mi sono lasciato coinvolgere da questa storia“, si è sfogato con Alfonso Signorini.

La lettera di Cristiano Malgioglio

È così che è nata l’idea della lettera indirizzata a Francesco. Come spiega Malgioglio stesso, il cantante si è totalmente immedesimato in Tommaso e ha voluto parlarne, perché “Io so parlare soltanto d’amore, e quando ne parlo mi viene molto facile“, aggiungendo che il suo è un gesto che avrebbe voluto che qualcun altro avesse fatto per lui in passato nei momenti di bisogno. Ecco il contenuto della sua lettera:

“Oggi non ho nessuna voglia di vedere nessuno e tanto meno di sorridere a qualcuno. Sono preso da un’ansia cocente. Non andare via, tienimi in mente amico mio.

Le persone come te e come me non devono cambiare mai anche se noi due continueremo a navigare in due navi e due oceani diversi. La tua nave ha un porto sicuro mentre la mia sarà sempre incerta di dove attraccare“

La risposta di Francesco Oppini

Francesco alle parole di Malgioglio reagisce raccontando come questa vicenda che l’ha travolto sia stata un vero e proprio tsunami di emozioni. Come lui stesso spiega, è difficile voler bene per davvero ad una persona e cercare di non ferirla sapendo che questa è innamorata di te: “Diventa da un certo punto di vista anche una responsabilità pensare a come far star bene l’altra persona in questo momento“, ha detto in diretta.

L’ex gieffino e figlio di Alba Parietti ha anche parlato di come comunque ci siano tante coppie che conosce che possono essere molto stabili e durare un’intera vita intera insieme, indipendentemente dal loro orientamento sessuale.

Leggi anche -> Gaia Zorzi sta per entrare nel Gf Vip? “prontissima”, i fan “ci fai volare”

Leggi anche -> GF Vip, la verità di Francesco Oppini: “Ecco perché ho lasciato la Casa”

In conclusione, il 38enne ha aggiunto di come un porto sicuro non debba per forza essere l’amore, ma può esserlo anche un’amicizia sincera e vera come quella che lo lega a Tommaso Zorzi: “I porti sicuri ognuno se li costruisce rispetto a quello che uno vuole avere dalla vita e rispetto a quello che prova per qualcuno e della fiducia che ha verso qualcuno“. E il pubblico è scoppiato in un applauso commosso.