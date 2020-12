Vediamo insieme che cosa ha dichiarato direttamente Mara Venier, che ha lasciato tutti a bocca aperta, per quello che è successo.

Lei è una donna molto amata ed apprezzata, che non lascia mai nulla al caso, ed oggi ha fatto una particolare dichiarazione, stiamo parlando di Mara Venier

Vediamo meglio insieme che cosa è successo, che ha stupito tutti.

Mara Venier confessa emozionata e meravigliata: “Ero in sala parto…”

Oggi è un giorno davvero speciale per la super amata Zia Mara Venier, perché è nato suo nipote, ovvero Giulio il figlio di Elisabetta.

Il ragazzo oggi compie ben 18 anni, e per questo motivo, Mara Venier, ha voluto dedicargli un dolcissimo messaggio che ha lasciato tutti senza parole.

Le parole commoventi sono state le seguenti:

“Auguri amore mio! Sembra ieri… Ero in sala parto con tua mamma e tu eri stretto al mio cuore….Buon compleanno vita mia!”.

I commenti sotto questa bellissima e toccante dedica sono stati davvero molti, ed ovviamente non poteva essere in modo diverso.

Anche alcuni personaggi famosi hanno fatto gli auguri come, l’amica Eleonora Daniele, ed altri.

Per quanto riguarda, invece la sua vita lavorativa, il programma di Mara Venier, ovvero Domenica In, lo potremmo continuare a vedere anche per tutto il periodo delle festività natalizie, al contrario del programma Domenica Live di Barbara D’urso che andrà in onda dopo l’Epifania.

