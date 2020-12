Vediamo insieme le voci che stanno circolando in queste ultime ore per uno stop del programma domenicale condotto da Barbara D’Urso

I suoi programmi sono sempre molto amati, ed in questo momento è impegnata su ben 3 fronti, stiamo parlando di lei, Barbara D’Urso.

Vediamo meglio insieme le voci che stanno circolando in queste ore, su una sua possibile sostituzione nel programma domenicale.

Barbara D’urso stop al programma domenicale: tutte le voci sulla sostituzione

La notizia è iniziata a circolare, come prima cosa sulle pagine del giornale Vero, e riporta di una indiscrezione davvero importante.

Sembra infatti, che probabilmente, il programma domenicale condotto al momento dalla super amata e seguita Barbara D’urso venga sostituito da uno speciale di Buona Domenica, con il grandissimo Maurizio Costanzo.

Al momento, il grandissimo presentatore, ha da poco finito il suo programma cult, ovvero il Maurizio Costanzo Show.

E dopo questo speciale, che dovrebbe andare in onda in questa stagione, sembra che Mediaset stia pensando ad una nuova versione per la prossima stagione televisiva.

Se così fosse, potrebbe non esserci più lo spazio la domenica pomeriggio per il programma condotto da Barbara D’urso.

Potrebbe anche essere una sorta di richieste, fatta già in precedenza da Barbara, che aveva confessato alle pagine del giornali Oggi, che era molto difficile fare così tante ore di programma, avendone già altri due all’attivo.

Per il momento, però sono solamente voci, che non sono state confermate ne da i diretti interessati, ne tantomeno dalla rete Mediaset.

E voi cosa ne pensate di questa possibile sostituzione per la prossima stagione televisiva nel programma pomeridiano di Canale 5?