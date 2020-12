Vediamo insieme l’incredibile novità, che ha pubblicato Barbara D’Urso sul suo profilo social di Instagram, lasciando tutti stupiti!

Lei è una donna che ama stupire il suo pubblico, e che molto spesso non si prende troppo sul serio, stiamo parlando di Barbara D’urso.

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato su sul profilo social di Instagram

Barbara D’Urso presenta in esclusiva su Instagram il nuovo fidanzato!

Come sappiamo, la super amata Barbara D’Urso è molto impegnati su tantissimi fronti, perché si trova al timone di ben 3 programmi, ovvero Pomeriggio Cinque, Domenica Live e live non è la D’urso.

Una sorta di donna che non si ferma mai dal punto di vista lavorativo, e che probabilmente, non vede l’ora che arrivi la pausa natalizia per trascorrere un po’ di tempo con la sua famiglia.

Ma nelle ultime ore, ha pubblicato qualcosa di molto divertente, che ad un primo sguardo faceva pensare a grandissime, e bellissime novità all’orizzonte nella sua vita privata.

Il motivo? Semplice ha scritto sul suo profilo social di Instagram, che si era fidanzata o meglio le parole usate sono state:

“Io e il mio fidanzato… Arrivo!“

Ma nella fotografia, possiamo solamente vedere un enorme peluches, lasciando tutti stupiti, perché pensavano che finalmente Barbara presentasse il suo nuovo fidanzato, anche se lei si professa sempre single.

Barbara appare sempre bellissima con indosso un completo nero che esalta le sue forme perfette.

In moltissimi sotto la foto hanno apprezzato questo commento simpatico e le hanno detto di continuare ad essere com’è e di non cambiare mai.

E voi cosa ne pensate di questa particolare fotografia che ha pubblicato Barbara D’urso su Instagram? Siete d’accordo con lei che bisogna sempre essere un po’ ironici nella vita?