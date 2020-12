Asia Argento potrebbe essere una nuova concorrente dell’isola dei famosi, il l’attrice nei panni di naufraga sarebbe richiesta nella nuova edizione del 2021, presentata da Ilary Blasi, l’indiscrezione

Asia Argento sarebbe una possibile nuova concorrente dell’isola dei famosi, da questa mattina gira la voce sulla sua partecipazione come naufraga nell’edizione presentata da Ilary Blasi, per il momento non è stato detto di possibili provini o chiamate all’attrice, ma l’unica indiscrezione scottante sarebbe che il suo nome è rischiestissimo e in vetta tra i possibili partecipanti di questa nuova edizione dell’isola.

Sicuramente Asia, per il suo carattere forte, si farebbe riconoscere subito e sicuramente avrebbe un grandissimo successo nel reality, l’attrice ha partecipato in un programma simile, Pechino Express in coppia con Vera Gemma, ma nonostante abbia avuto un grande seguito ha dovuto lasciare il programma a causa di un infortunio improvviso.

Leggi anche->L’Isola dei Famosi, le indiscrezioni sulla nuova edizione

Il reality dovrebbe iniziare a febbraio, subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, prenderà il lunedì, in prima serata il posto del programma, scopriremo se anche L’isola dei famosi avrà a disposizione di giorni (lunedì e venerdì) come il gf vip, il quale sta avendo moltissimo successo, ma per moltissimi telespettatori l’isola ne avrà il doppio soprattuto grazie alla nuova conduttrice Ilary Blasi, amatissima dal pubblico per il suo caratterino.

Probabilmente quest’anno il reality cambierà location, salutando l’Honduras e accogliendo i naufraghi nelle bellissime Isole Canarie, l’inviato speciale sarà Alvin, insieme a Ilary formeranno un duo già apprezzato nello scorso anno a Eurogames, i due hanno collaborato insieme riscontrando un grande successo su Canale 5, vedremo se anche in questo contesto sapranno fare di meglio.

Alvin ormai espertissimo sulle dinamiche dell’Isola, avendo in passato fatto per molti anni l’inviato di Alessia Marcuzzi, moltissimi spettatori infatti sono affezionati a lui, per il momento non abbiamo notizie sui possibili opinionisti, in precedenza abbiamo visto Mara Venier e Alfonso Signorini come commentatori, ma quest’anno sono presentatori di due importati programmi, quindi sarà dura farli retrocedere in questo ruolo.

Leggi anche->Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è guerra aperta: svelato cosa sta succedendo!

Scopriremo quali altri nomi usciranno per questa nuova edizione tutta nuova e da scoprire, solo il nome di Asia Argento ha fatto moltissimo scalpore, sicuramente non sarà l’unica notizia scottante, vedremo nei prossimi giorni quali nuove indiscrezioni ci aspettano.