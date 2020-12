Francesco Chiofalo è tornato a parlare della sua ex fidanzata, Selvaggia Roma, facendo accuse pesanti contro di lei e sul rapporto complicato con suo padre, di cui aveva parlato da poco, nella casa del Gf Vip, confessando che suo padre l’avesse abbandonata, ecco cosa ha detto l’ex di Tempatation Island

Francesco Chiofalo è tornato, su Instagram, a parlare della sua ex fidanzata Selvaggia Roma, che in questo momento sta facendo la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip, in molti si ricorderanno di loro per aver partecipato come coppia a Tempatation Island e soprattutto per il nome che Selvaggia utilizzava per chiamare l’ex fidanzato “lenticchio“.

Chiofalo sembra non darsi pace, ogni settimana tira fuori qualche argomento per andare contro alla sua vecchia storia d’amore con la Roma, questa volta ha usato parole taglienti, che hanno scioccato i telespettatori, attaccandola sul suo passato privato, in particolare si è concentrato a smentire il rapporto complicato che Selvaggia ha con il padre, come raccontato da lei all’interno della casa.

Selvaggia Roma sul rapporto complicato con il padre “volevo suicidarmi” Chiofalo smentisce

Selvaggia Roma, aveva raccontato nella scorsa puntata in prima serata del Gf Vip, del suo rapporto altalenante con il padre, in particolare si era confidata con Maria Teresa Ruta, confidandole di essere stata abbandonata da piccola e di avere come unico punto di riferimento la madre, ha confessato alla Ruta di aver pensato al suicidio dopo che il padre se ne era andato per farlo sentire in colpa, frasi che hanno toccato il cuore dei telespettatori, facendo commuovere tutti.

Quando Alfonso Signorini le ha fatto vedere queste clip, ha fatto a Selvaggia una domanda diretta “cosa non perdoni a tuo padre?“ e lei “quando mi ha detto che non ero più sua figlia” Signorini scioccato dalle sue parole le ha chiesto per quale motivo il padre avesse detto questo e Selvaggia ha raccontato che il padre, essendo musulmano, non si era presentato alla sua comunione, nonostante lei lo avesse invitato anche solo alla cena, ma lui scocciato dalla sua insistenza ha usato quelle parole, per poi avere un secondo figlio, da un’altra moglie, ma per il battesimo del nuovo arrivato è andato comunque in chiesa, per la Roma questo fatto è stato talmente grave da non riuscire a perdonarglielo.

Chiofalo sentendo le dichiarazioni di Selvaggia su suo padre ha deciso di fare delle storie su Instagram smentendo tutto, un fan curioso ha fatto una domanda a Francesco proprio su Selvaggia chiedendogli se fosse vero che il padre l’avesse abbandonata, lui ha ovviamente preso la palla al balzo e ha risposto al follower dicendogli “quello che lei ha detto è una ca***ta pazzesca, non è assolutamente vero, sono rimasto stupito. Ma che si è fumata? Fatela riprendere, ve prego! Non mi risulta proprio ci sia stato un abbandono, anzi”, Francesco ha anche aggiunto di conoscere molto bene il padre della ex fidanzata, in quanto era sempre presente, ha voluto addirittura invitarlo a cena quando si sono messi insieme e ha confessato “ La loro è stata una semplice separazione, come avviene in tante famiglie. Lei conosce perfettamente il padre, ha il suo numero di telefono e, almeno quando stava con me, lo sentiva regolarmente. Il padre di Selvaggia è, al contrario, una persona molto premurosa”.

Francesco Chiofalo ha dato diversi dettagli ai followers sul rapporto di Selvaggia con il padre, facendo riflettere il pubblico su quanto detto nella casa dalla gieffina, Chiofalo ha anche detto che Selvaggia è andata insieme al padre in Tunisia per trovare i parenti e ha dichiarato ” Figuratevi che una volta io e lei litigammo e suo padre chiamò mio padre per avere spiegazioni. Non è vero che lei non vede il padre da quando aveva 15 anni, è una ca***ta mostruosa“

Chiofalo chiude l’argomento dicendo che Selvaggia sta facendo la vittima su qualcosa che non le è mai capitata, per lui avrebbe invitato sia il suicidio e sia l’abbandono del padre “Selvaggia sta facendo la finta vittima su una cosa che non le è mai capitata e questo è uno schiaffo a tutte quelle persone che sono davvero orfane. Io capisco che lei debba trovare un modo per far parlare di sé all’interno del Grande Fratello Vip e portare così il pubblico dalla sua parte, ma non si strumentalizza l’abbandono di un padre e il suicidio per farsi votare” insomma per Chiofalo lei starebbe facendo tutto questo per impietosire i telespettatori. Vedremo se Alfonso Signornini mostrerà queste dichiarazioni scioccanti a Selvaggia.