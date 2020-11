L’Isola dei Famosi sta per tornare in tv. Dopo una lunga interruzione il reality show dovrebbe tornare in onda su canale cinque la prossima primavera.

Inizialmente il debutto della quindicesima edizione era stato programmato per inizio 2021 ma a seguito del prolungamento del GF Vip è stato rimandato di qualche mese. Non c’è ancora nessuna conferma sulla scelta della location, dovrebbe essere riconfermato l’Honduras ma quest’anno per la prima volta i vip potrebbero trascorrere l’esperienza da sopravvissuti in un altro luogo. Tra le proposte della produzione come scelta dell’Isola dei Famosi ci sarebbero le Canarie, che essendo più vicine potrebbero garantire uno spostamento in sicurezza dei concorrenti e di tutte le persone che lavorano al programma. Nell’arcipelago spagnolo inoltre si sono registrati pochissimi casi di positivi al coronavirus. Alla guida del format sarebbe stata confermata Ilary Blasi, questa sarebbe la prima volta per la romana. In lizza con la Blasi, secondo indiscrezioni ci sarebbe stata anche Belen Rodriguez, ma alla fine ad avere avuto la meglio sarebbe Ilary, già navigata conduttrice di tre edizioni del Grande Fratello Vip.

Intanto sono iniziate le ipotesi sui nomi dei futuri concorrenti che potrebbero sbarcare sull’isola, tra i più corteggiati c’è l’attore turco Can Yaman. Il 31enne sarebbe stato corteggiato da moltissimi reality, Grande Fratello Vip in primis, ma il bel attore non sarebbe mai riuscito a chiudere un contratto di partecipazione a causa del cachet stellare richiesto. Yaman, avrebbe chiesto più di 200 mila euro per entrare dalla porta rossa e alla fine la produzione non avrebbe accettato, ora è il turno dell’ Isola dei Famosi vediamo quanto il programma di canale 5 sarà disposto a sborsare per aggiudicarsi l’attore e influencer da 7,6 milioni di follower.

Tra gli altri probabili concorrenti potrebbero esserci Kikò Nalli, parrucchiere ed ex marito dell’opinionista di “Uomini e Donne” Tina Cipollari, Mila Suarez, gli ex tronisti Lucas Peracchi e Lorenzo Riccardi, l’ex calciatore ed ex concorrente di tantissimi reality Sossio Aruta, l’ex fidanzato di Pamela Prati Luigi Oliva e l’ex gieffina Cristina Plevani . Tra i papabili nuovi naufraghi anche il conduttore radiofonico Marco Baldini, diventato nuovamente papà pochi giorni fa a 61 anni.

